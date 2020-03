Von Silke Beckmann

Ladenburg. "‘Vielerorts‘ ginge dann in den Literaturtagen auf", hatte Carolin Callies hinsichtlich Ladenburgs Bewerbung um die baden-württembergischen Literaturtage in vier Jahren erklärt. Aus "ginge" ist inzwischen "geht" geworden, denn die Bewerbung der Stadtverwaltung beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst war erfolgreich: Die Römerstadt wird 2024 als Ausrichter der 42. Baden-Württembergischen Literaturtage Literaturhauptstadt des Landes.

Seit 1983 findet dieses mehrtägige Kulturereignis jeweils an einem anderen Ort statt und wird in einer Kooperation von Land und Kommune finanziert. Ladenburg hatte im Bewerbungsschreiben eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 20.000 Euro zugesagt. Wie aus dem Rathaus vermeldet wird, hat das Wissenschaftsministerium "vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen" eine Förderung in gleicher Höhe in Aussicht gestellt "und die Stadt Ladenburg für das Jahr 2024 fest vorgemerkt".

"Eine tolle Nachricht"

Bürgermeister Stefan Schmutz hat sich mit den Initiatoren der Ladenburger Literaturtage "vielerorts" verständigt, Konzeption und Organisation dieser Großveranstaltung gemeinsam zu gestalten. Insofern werden das rührige "vielerorts"-Team um Sprecherin Carolin Callies und Kristin Wolz sowie der Verein der Freunde und Förderer der Stadtbibliothek eng in die Planungen einbezogen. Letztere waren es auch, die mit der Jubiläumsveranstaltung zu ihrem 20-jährigen Bestehen Anlass für die erste "vielerorts"-Auflage im Jahr 2017 gaben. Daraus entstand ein Programm mit namhaften Autoren an pittoresken öffentlichen wie privaten Schauplätzen, das längst über die Grenzen der Stadt hinausstrahlt – organisiert von einem ehrenamtlichen Arbeitskreis.

Erste Vorplanungen für die Literaturtage des Landes starten voraussichtlich bereits im Oktober. Basis sollen die Erfahrungswerte und die Grundkonzeption der bevorstehenden vierten Literaturtage "vielerorts" sein, die in der Zeit vom 2. bis 5. Juli stattfinden – wiederum an besonderen Orten und bei freiem Eintritt. Überlegungen wie etwa die Frage, ob die Lesungen auch 2024 kostenfrei sein werden oder ob es zum Beispiel bestimmte Schwerpunkte gibt, werden im Rahmen des Planungsprozesses erörtert. Fest steht bislang nur, am Sommertermin festhalten zu wollen. Das hatte Callies mit Verweis auf das bewährte Konzept vieler Freiluftveranstaltungen schon im vergangenen Jahr für den Fall einer positiv beschiedenen Bewerbung bestätigt.

Schmutz bezeichnete den positiven Bescheid als "tolle Nachricht". Groß sei die Vorfreude, "dass Ladenburg nach vielen Jahren wieder im Mittelpunkt einer landesweit bedeutsamen Kulturveranstaltung stehen wird". Maßgeblichen Anteil an dem "Vertrauensvorschuss, als eine der bislang kleinsten Städte diese Großveranstaltung stemmen zu dürfen", hätten die Macher von "vielerorts". Die hauptverantwortliche Organisatorin Carolin Callies ist auch begeistert: "Mit den baden-württembergischen Literaturtagen stärken wir unser kulturelles wie gesellschaftspolitisches Anliegen, Literatur zu den Menschen zu bringen – und mit ihr andere Welten, neue Ideen und die ungebrochene Lust am Lesen."