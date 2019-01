Ladenburg. (stu) In der jüngsten Sitzung des technischen Ausschusses sprach FDP-Stadtrat Wolfgang Luppe den Zustand des geöffneten Bachlaufs in der Altstadt an. Es liefe kein Wasser, und die geöffneten Stellen seien "kloakenähnlich". Luppe sieht an dieser Stelle deutlichen Handlungsbedarf.

Er fordert, im Haushalt 2019 zusätzliche Mittel einzustellen, um dieses Problem zu beheben. Das größte Ärgernis seien die Menschen, die ihren Müll in die Wasserrinne werfen, so Luppe. In der Folge würde die Pumpe verstopfen und der Druck abfallen. Dadurch könne das Wasser nicht mehr transportiert werden.