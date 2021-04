Ladenburg. (stu) Der Ausbau der Kirchenstraße von der Heidelberger Straße am Lustgarten vorbei bis zum Rathaus schreitet voran. Wie Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann mitteilt, erreicht der Kanalbau in Kürze die Kreuzung Heidelberger Straße/Kirchenstraße/Neugasse. "Wenn diese von Baufahrzeugen blockiert wird, ist ein Durchkommen für den motorisierten Verkehr nicht mehr möglich", heißt es in der Mitteilung.

Daher sei es unvermeidbar, dass die Kreuzung voll gesperrt wird. Die Heidelberger Straße werde dann ab der Ecke Eintrachtgasse zur Sackgasse. Eine Umleitung werde über die Eintrachtgasse als Einbahnstraße in Richtung Marktplatz eingerichtet, kündigt Hoffmann an. Auch die Neugasse wird zur Sackgasse und eine Umleitung über die Metzgergasse zurück zur Hauptstraße ausgeschildert.

"Die Vollsperrung der Kreuzung wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen, da sowohl der Kanal die Kreuzung unterquert als auch die neue Wasserleitung und die Glasfaserrohre von Fibernet", schließt Hoffmann.