Ladenburg. (skb) Ein Gesundheitstag, der zugleich das Teambuilding fördert: Das war auch für die Mitglieder der Drachenbootabteilung im Fußballverein (FV) 03 als Ausrichter eine Premiere. Zu Gast war im Römerstadion das gesamte Kollegium des Feudenheim-Gymnasiums, das, aufgesplittet in zwei Gruppen, jeweils einen Seminar-Part und sportliche Aktivitäten auf dem Neckar erwartete.

Die Fortbildung leitete Krankenschwester Simone Schmidt, eine Kollegin von Drachenboot-Chefin Tanja Gebler, die unter anderem als unabhängige Pflegesachverständige und Berufsbetreuerin arbeitet. Sie erklärte: "Für uns ist es auch ein Pilotprojekt, und jetzt passt es." Bereits vor der Corona-Zeit hatten sich die Vereinsmitglieder mit Schulkooperationen befasst, was nun umso mehr Gewicht bekommen habe. Denn nachdem die Jugend vollständig in die Erwachsenenklasse aufgestiegen ist, und manche auch ausgestiegen sind, hat der Wiederaufbau der Jugendarbeit inzwischen Priorität beim FV 03.

Die Zeit der Lockdowns, als lange überhaupt nicht trainiert werden konnte, tat ihr Übriges: "Man hat schon wirklich den Reset-Knopf drücken müssen", sagte Gebler, die nun einen klaren Schwerpunkt bei der Pflege der knapp über hundert Mitglieder starken Abteilung, darunter aktive wie passive Sportler, setzt. Daher sei nun die richtige Zeit für Kooperationen mit Schulen – wodurch eventuell auch Lehrer auf den Geschmack kommen, sich zu Steuerleuten ausbilden zu lassen, und ihre Schüler gleich mit motivieren.

Achtsamkeit war eigener Block

Fachfrau Simone Schmidt erläuterte der RNZ in der Pause die Fortbildungsthemen in der zum Schulungsraum umfunktionierten Bootshalle. So ging es unter anderem um Wahrnehmung und deren Beeinträchtigung, Kommunikation und Interaktion sowie die Kooperation im Team. Achtsamkeit war ein eigenständiger Block, "und natürlich, wie es diesbezüglich in der Schule aussieht". Interessant sei für die Teilnehmer etwa zu erfahren, wodurch ihre Wahrnehmung beeinträchtigt wird und dass es Effekte auf die Bewertung einer Person gibt, so Schmidt. Vielen sei auch gar nicht bewusst, dass Schüler in Konflikt geraten können, wenn die eigene Leistung zwar gut bewertet wird, gleichzeitig die eigenen Freunde aber schlechtere Noten erhalten. Wie Schmidt erklärte, gebe die Fortbildung Impulse etwa dafür, Konflikt-Ursachen zu hinterfragen, aber auch dafür, sich selbst zu reflektieren, und schließlich einige Anregungen mit nach Hause zu nehmen.

Selbstreflexion führt auch Schulleiter Rainer Halfar an für seine Entscheidung, diesen vom Land Baden-Württemberg finanzierten Gesundheitstag wahrzunehmen: "Die Corona-Zeit war sehr belastend für das Kollegium. Es geht jetzt darum, Resilienz aufzubauen." Zumal auch die Anforderungen im Schulalltag nicht etwa geringer geworden, sondern nach dem inzwischen schon anderthalb Jahre währenden Spurt genauso anstrengend blieben. Der Gesundheitstag solle daher eine Initialveranstaltung sein, "um wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen", betonte er. Und das passte sogar bildlich gesprochen. Schließlich gehörte ein Teil dieser Fortbildung dem aktiven Sport. Der spielte sich in Drachenbooten auf dem Neckar ab, wo die beiden Steuermänner Christian Gebler und sein Kollege die Lehrer-Teams stets auf Kurs hielten.

Über positive Resonanz der Teilnehmer freuten sich am Ende des Tages Tanja Gebler und ihre Helfer Thomas Werner, Roland Zeise und Dietmar Schuff von der Drachenboot-Abteilung. Sie wollen solche Programme weiterhin anbieten. "Wenn Interessenten da sind, auch von anderen Schulen, sind wir gern bereit."