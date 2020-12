Ein Testzentrum gibt es in Ladenburg noch nicht. Die Teilnehmer der Ratssitzung konnten sich am Mittwoch aber kostenlos im Foyer der Lobdengau-Halle testen lassen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der harte Lockdown hat auch am Ladenburger Ratstisch Spuren hinterlassen. Bürgermeister Stefan Schmutz und der Ältestenrat des Gemeinderats hatten sich im Vorfeld der Sitzung am Mittwochabend darauf verständigt, statt mit 22 nur mit zwölf Mitgliedern die Tagesordnung abzuarbeiten. Schmutz vertrat die Auffassung, dass auch das Gremium ein Beispiel geben könne, wie man Kontakte minimiert. Der Ältestenrat hatte sich zudem auf teilweise parteiübergreifende Stellungnahmen geeinigt, und der Bürgermeister drückte bei der Tagesordnung aufs Gaspedal.

Beispielhaft war auch die Aktion der Verwaltung, die alle Teilnehmer kurz vor der Gemeinderatssitzung zu einem kostenlosen Corona-Schnelltest einlud. Im Foyer der Lobdengau-Halle baute man eine Teststation auf; das Angebot wurde gut angenommen. "Es gibt angenehmere Dinge, als sich testen zu lassen", meinte Schmutz nach dem Abstrich.

Auch die Stadträte Sofian Habel (CDU) und Marius Steigerwald (Grüne) fanden das Gefühl nicht so prickelnd, als das Teststäbchen in die Nase eingeführt wird. "Ich halte das Angebot für eine super Idee", meinte Steigerwald. Er war sich mit seinem CDU-Kollegen Habel aber einig, dass er gerne wieder in voller Besetzung, also mit 22 Ratsmitgliedern, die Sitzungen abhalten würde.

Den Schnelltest lobte auch SPD-Stadträtin Angelika Gelle, die von einer starken Verunsicherung der Bevölkerung berichtete. Immer wieder werde gefragt, ob es in Ladenburg auch ein Schnelltestzentrum gebe. Der Bürgermeister betonte, dass dies noch nicht der Fall sei. Allerdings liegt der Verwaltung das Angebot eines privaten Anbieters vor, der nach Räumen in Ladenburg Ausschau hält. Private Dienstleister verlangen für einen Test um die 50 Euro. Schmutz sagte zu, dass sich die Verwaltung mit dem Thema befassen werde.

Der Bürgermeister ging in der Sitzung ausführlich auf die Ladenburger Corona-Lage ein. Die Situation sei auch in der Römerstadt ernst. Die Neuinfektionen pendeln sich auf einem hohen Niveau ein. Derzeit gibt in der Stadt 30 positive Fälle – 31 Bürger befinden sich in Quarantäne. Besonders traurig sei, dass fünf Menschen in der Stadt die Virus-Ansteckung nicht überlebt hatten. "Halten Sie sich bitte an die Vorgaben; wir müssen solidarisch handeln", appellierte Schmutz an die Vernunft der Bürger.

Auch die Stadtverwaltung hat Maßnahmen umgesetzt, um die Fallzahlen zu reduzieren. Das Rathaus und das Bürgerbüro können bis 23. Dezember nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung betreten werden. Kein Publikumsverkehr ist ab sofort in der Stadtbibliothek erlaubt, die Musikschule bietet bis auf Weiteres nur Online-Unterricht an, und das Museum und das Stadtarchiv bleiben ganz geschlossen.

Schmutz dankte den Eltern, die nach dem Lockdown vor einem Betreuungsproblem ihrer Schützlinge standen. Nur ganz wenige hätten das Angebot der Notbetreuung in Anspruch genommen. Die meisten Eltern regelten die Sache im privaten Rahmen, und dadurch sei die Verwaltung stark entlastet worden. "Das ist ein schöner Akt der Solidarität", sagte der Bürgermeister.