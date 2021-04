Stehend applaudierten die Feuerwehrleute am Samstag dem scheidenden Kommandanten Harald Lange (am Rednerpult) in der Lobdengauhalle für seine herausragende Leistung. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der jüngste Feuerwehrkommandant, den Ladenburg je hatte, heißt Pascal Löffelhardt. Die 72 anwesenden wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen wählten den 29-Jährigen am Samstagnachmittag in der Lobdengauhalle mit über 90-prozentiger Zustimmung zum Nachfolger von Harald Lange. "Ich freue mich über den enormen Vertrauensbeweis", sagte neue Feuerwehrkommandant nach seiner Wahl.

Stehend applaudierten die Kameraden in der coronakonformen Sitzung – alle Sitzungsteilnehmer mussten einen negativen Test vorlegen – dem scheidenden Kommandanten Harald Lange. Er hatte sich die Leitung seiner letzten Sitzung ein wenig anders vorgestellt, denn die Jahreshauptversammlung fand wegen Corona in stark verkürzter Form statt. Der gesellige Teil mit dem traditionellen Schnitzelessen musste ebenso auffallen wie eine angemessene Würdigung der Leistungen von Lange, der 25 Jahre engagiert und pflichtbewusst das Amt des Stadtbrandmeisters ausübte.

"Ich kann Ihnen versichern, Sie kommen um eine größere Nummer, einem feierlichen Rahmen für Ihre Verabschiedung nicht herum, sobald es die Zeiten wieder zulassen", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in seiner Dankesrede. Mit dem Feuerwehrkommandanten hatte er konstruktiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Wegen der herausragenden Verdienste Langes kündigte der Bürgermeister an, dass der Gemeinderat auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses beschließen werde, diesen zum Ehrenkommandanten der Stadt zu ernennen.

Der oberste Dienstherr der Feuerwehr war sich sicher, dass auch mit dem neuen Feuerwehrkommandanten Pascal Löffelhardt und seinen beiden neuen Stellvertretern Markus Karlberger (37) und Michael Krauß (43) die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt fortgesetzt werde. "Ich wünsche Ihnen bei den kommenden Aufgaben viel Erfolg und das notwendige Quäntchen Glück, das wir alle gebrauchen können", gratulierte Schmutz dem neuen Führungstrio.

Der neue Kommandant Pascal Löffelhardt (rechts) übernimmt von Harald Lange ein gut bestelltes Feld. Foto: Sturm

Das Hauptaugenmerk richtete Schmutz in der Sitzung aber auf die Würdigung der Leistungen des ausgeschiedenen Stadtbrandmeisters, der in den letzten drei Jahrzehnten "unermüdlich zum Wohle der Stadt und seiner Menschen tätig war". Respektvoll sprach der Bürgermeister bei Lange von einer "Bindung auf Lebenszeit", die er mit dem Eintritt in die Feuerwehr eingegangen sei. "Sie haben sehr früh Verantwortung übernommen, von den erfahrenen Feuerwehrkameraden gelernt und viel erlebt und sind seit über 44 Jahren im aktiven Dienst. Es freut uns alle, dass Sie bis zum Erreichen der Altersgrenze noch ein wenig bleiben wollen", betonte Schmutz. Und meine weiter: "Harald Lange hat eine ganze Generation von Feuerwehrkameradinnen und -kameraden geprägt, ausgebildet und geführt. Bürgermeister kommen und gehen. Unser Kommandant hielt hingegen die Stellung."

Schmutz sprach von einer Zäsur, die mit dem Abschied Langes verbunden sei. "Aber diese Zäsur ist gewollt, und ich glaube, diese Entscheidung ist richtig, denn mehr als Sie für eine Freiwillige Feuerwehr erreicht haben, ist aus meiner Sicht nicht möglich", sagte Schmutz. Er erinnerte an den Umzug in das neue Feuerwehrhaus, an einen gut aufgestellten Fuhrpark, an die funktionierende Nachwuchsarbeit in der Jugendfeuerwehr und an den hohen Anteil an Feuerwehrkameradinnen. Lange habe dies alles mit großem persönlichen Einsatz, einer großer inneren Überzeugung und einer klaren Haltung erreicht. "Unser Kommandant hat die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen, und er hat es geschafft, ein positives Bild der Feuerwehr in der Öffentlichkeit zu prägen", brachte es Schmutz auf den Punkt. Abschließend überreichte er noch einen Essensgutschein von Langes "Lieblingswirt", dem Ochsenwirt Heinz Jäger, und ein Fässchen "Lobdengau-Bräu". Die Übergabe der Ernennungsurkunde zum Ehrenkommandanten findet in einer gesonderten Ehrungsveranstaltung statt.

Über die Würdigung Langes freute sich auch der neue Kommandant Pascal Löffelhardt, der mit seinem Team gern auf den Erfahrungsschatz Langes zurückgreifen wird. Löffelhardt will aber auch neue, eigene Ideen umsetzen. So ist ihm das Thema Digitalisierung der Feuerwehr besonders wichtig. Viele Lagepläne von Betrieben, Schulen und öffentlichen Gebäude seien noch in Ordnern zu finden. Das sollte im Digitalzeitalter geändert werden, findet Löffelhardt, der im Gespräch mit der RNZ sagte, dass er sich auf die verantwortungsvolle Arbeit freut. Die Wehrmitglieder trauen ihm die Führungsaufgabe zu. Dass er das kann, hat er beispielsweise bei der Einsatzleitung beim RTP-Großbrand 2020 gezeigt.