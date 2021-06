Von Silke Beckmann

Ladenburg. Gerhard Kleinböck stand 26 Jahre lang an der Spitze des SPD-Ortsvereins. Nun wurde der erste Schritt zum Generationenwechsel vollzogen: Bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag wurde Markus Bündig zu seinem Nachfolger gewählt. Beides war keine Überraschung: Bereits vor zwei Jahren hatte Kleinböck angekündigt, dass er nach dieser Amtszeit nicht erneut kandidieren werde und dass Bündig bereit ist, sein Erbe anzutreten, war ebenfalls seit Längerem bekannt.

Eine Überraschung, zumindest für Gerhard Kleinböck selbst, war allerdings, dass die 110 Mitglieder ihren langjährigen Kapitän mitnichten so einfach ziehen lassen würden. Vielmehr ernannten sie ihn zu ihrem Ehrenvorsitzenden. "Damit würdigen wir insbesondere seine 26-jährige Tätigkeit als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ladenburg von 1995 bis 2021, seine langjährige Zugehörigkeit zum Ladenburger Gemeinderat, sein zwölfjähriges Mandat im Landtag von Baden-Württemberg von 2009 bis 2021 sowie die Funktion als stellvertretender Kreisvorsitzender von 2011 bis 2019", heißt es in der Urkunde, die Markus Bündig seinem Vorgänger am Ende der Versammlung überreichte.

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins um seinen neuen Vorsitzenden Markus Bündig (vorne, M.) und dessen Stellvertreter Barbara Scholz (2.v.l.) und Matthias Schulz (2.v.r). Foto: Beckmann

Sein letzter Rechenschaftsbericht sei "ja schnell gemacht", hatte Kleinböck eingangs lapidar festgestellt; die Pandemie-Lage hatte dazu geführt, "einige Veranstaltungen streichen zu müssen". Den persönlichen Blick zurück hielt er bewusst knapp, dies solle an anderer Stelle ausführlicher geschehen. Nur so viel: In 26 Jahren Kommunalpolitik steckten "über 300 Vorstandssitzungen", fast ebenso viele Gemeinde-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen, 15 Mitorganisationen der Kundgebungen am 1. Mai sowie viele kulturelle Veranstaltungen. Legendär darunter: die Musik im Kaiserkeller, die für 2021 allerdings "noch nicht in trockenen Tüchern" sei. Fünf Gemeinderats- sowie sechs Bundes- und Landtagswahlen fanden während dieser Zeitspanne statt.

Zu seinen zwölf Jahren im Landtag nannte Kleinböck vorerst "nur eine Fußnote", nämlich die Einrichtung der Gemeinschaftsschule, die eine "tolle Bildungschance" sei; für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen, habe sich die SPD auf die Fahne geschrieben. Mit seiner "Kompetenz und Leidenschaft, seinem Wissen und Einsatz" gehöre Kleinböck zu den "Bildungsexperten des Landes, der in Stuttgart auf höchste Art und Weise geschätzt wurde", unterstrich Landtags-Vizepräsident Daniel Born, der der Versammlung ebenso beiwohnte wie SPD-Bundestagskandidatin Elisabeth Krämer und Kreisrat Thomas Zachler.

Der Vorsitzende hingegen richtete den Blick voran Richtung Neuwahlen, deren Ergebnis tatsächlich einen Generationenwechsel einläutete. 27 der 29 anwesenden Wahlberechtigten (zwei enthielten sich) sprachen sich klar für Markus Bündig als neuen SPD-Ortsvereinsvorsitzenden aus. Der 39-jährige Steinmetz ist zweifacher Familienvater, lebt und arbeitet in Ladenburg und ist erst letztes Jahr in die SPD eingetreten, "mit der Absicht, mich aktiv einbringen zu wollen". Vom damaligen Vorsitzenden auf die Kandidatur für dessen Nachfolge angesprochen, willigte Bündig schließlich ein. Im Amt möchte er sich einsetzen für gebührenfreie Kitas und bezahlbaren Wohnraum, als weitere Stichwörter nannte er den Klimawandel und Stadtentwicklung. "Ich möchte pragmatische Politik machen für jene, denen sozialer Zusammenhalt genauso wichtig ist wie ein funktionierendes Gemeinwesen."

Vorstand hat sich verjüngt

Bündigs Stellvertreter sind Matthias Schulz und Barbara Scholz, die im Amt bleiben. Große Umbrüche sind dagegen in den Reihen der Beisitzer zu verzeichnen, denn mit Thorsten Scharbert, Sascha Barembruch, Jule Walz und Dicle Günes haben diese Posten nun ausnahmslos vier junge Menschen inne. Scharbert arbeitet als Lehrer an einer Schule in Lützelsachsen, Barembruch ist Konrektor einer Ganztagsschule in Schriesheim und war bereits in der Vergangenheit aktiv im SPD-Ortsverein. Walz und Günes, beide aktiv im Jugendgemeinderat, wurden in Abwesenheit gewählt, da sie zum Versammlungstermin, der bereits zweimal verlegt werden musste, verhindert waren.

Komplettiert wird der Vorstand durch Michael Grether (Kassenwart), Ralf Gember (Schriftführer), Jürgen Scheuermann (Mitgliederbeauftragter) sowie die Beisitzer Uta Blänsdorf-Zahner, Uta Gember, Gabriele Ramm und Dr. Michèl Schummer.

Als Kreisdelegierte wurden Markus Bündig, Matthias Schulz, Barbara Scholz und Gabriele Ramm gewählt, Ersatzdelegierte sind Alexander Arnold und Manfred W. Ramm.