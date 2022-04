Im Erdgeschoss des Stadtarchivs will die Awo auf 150 Quadratmetern schon ab diesem Herbst zwölf Kleinkinder betreuen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Jetzt ist es amtlich: Der Archivbereich im Erdgeschoss des Stadtarchivs wird auf 50 Quadratmeter verkleinert. Die verbleibenden 150 Quadratmeter sollen zur Betreuung von zwölf Kleinkindern genutzt werden. Diese Nutzungsänderung beschloss der Technische Ausschuss (TA) in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch mehrheitlich. Lediglich Karl-Martin Hoffmann (CDU) stimmte nicht zu. Die Umbaukosten betragen rund 95.000 Euro, sagte der Gebäudemanager der Stadtverwaltung, Götz Speyerer, den wegen der Preissteigerungen am Bau aber auch höhere Kosten nicht überraschen würden.

Noch im Februar wollte Bürgermeister Stefan Schmutz weder dementieren noch bestätigen, dass eine Kinderbetreuung ins Stadtarchiv kommt. Jetzt betonte er in seiner Begründung vor dem Gremium, dass die Verwaltung aufgrund des Rechtsanspruchs kurzfristig neue Betreuungsmöglichkeiten schaffen muss.

Das Leistungsangebot des Stadtarchivs bleibe dabei aber unverändert. Allerdings fällt zukünftig die Ausstellungsfläche weg. Die vom Archiv und dem Heimatbund organisierten Ausstellungen zur Ladenburger Stadtgeschichte werden deshalb künftig im Lobdengau-Museum zu sehen sein. Schmutz plane ohnehin eine konzeptionelle Änderung, die die Kultureinrichtungen betrifft. Demnach soll es künftig eine Art "Haus der Geschichte" geben. Bei der Projektumsetzung spielen sowohl das Stadtarchiv als auch das Lobdengau-Museum eine wichtige Rolle. Am wichtigsten sei es Schmutz zunächst, dass in der Kinder-Betreuungsfrage, für die ein Rechtsanspruch besteht, ein wenig Druck vom Kessel genommen wird. Die Gesamtlage sei unbefriedigend, denn es gibt "gravierende Mängel", wie Schmutz betonte.

Die Planungen, wie das Erdgeschoss des Gebäudes aus den 1970er-Jahren zukünftig gemeinsam genutzt werden soll, stellte Gebäudemanager Speyerer detailliert vor. Der Zugang zum verkleinerten Stadtarchiv wird demnach auf die östliche Seite vor den Hirschgraben verlegt. Stadtarchivar Oliver Gülck erhält beim Treppenabgang in das Kellergeschoss, wo die Akten und Unterlagen in den Archivschränken auch weiterhin lagern, ein Büro mit Empfangsbereich. Dort kann er Besucher empfangen, um deren Anliegen zu bearbeiten. "Es wird keine Leistungseinschränkungen geben", ergänzte Bürgermeister Schmutz.

Auf einer Fläche von insgesamt 150 Quadratmetern wird der neue Betreuungsbereich für Kleinkinder entstehen, der schon im Herbst mit Beginn des neuen Kindergartenjahres 2022/23 eröffnet werden soll. In Richtung des gegenüberliegenden Benz-Hauses werden in Trockenbauweise neue Räumlichkeiten geschaffen. Es entsteht ein großer Spielraum, einige Schlaf- sowie die Personal- und Sanitärräume. Betreiben wird die Awo die Einrichtung.

Mit Ausnahme von Karl-Martin Hoffmann stimmten alle Ausschussmitglieder den Planungen zu. Ihm sei der Einschnitt für das Stadtarchiv zu groß. SPD-Sprecherin Angelika Gelle begrüßte die Nutzungsänderung, forderte aber auch eine perspektivische Diskussion, wie das Kulturensemble Bibliothek-Museum-Archiv künftig zusammenwirken kann. Auch Max Keller gab für die Grünenfraktion "volle Zustimmung", denn jeder Betreuungsplatz werde benötigt. Günter Bläß (CDU) betonte die Notwendigkeit, schnell Betreuungsplätze zu schaffen. Auch die CDU wünsche sich Klarheit darüber, was mit dem Archiv langfristig geschieht. Ernst Peters bezeichnete die Doppelnutzung als "sehr, sehr gute Lösung". Er fand, dass das Lobdengau-Museum durch zusätzliche Ausstellungen noch aufgewertet werde.

Stadtbildpfleger Egon Lackner kritisierte die Optik der neuen Glasfront, die nach einem Verkehrsunfall erneuert werden musste. "Die Glaselemente wirken wie ein Fremdkörper."