Von Axel Sturm

Ladenburg. Im Weingut Rosenhof herrscht derzeit reger Betrieb. Kellermeister Matthias Schmidt steht zwar wegen der Weinlese mächtig "unter Dampf", strahlt im Gespräch aber Ruhe und vor allem Optimismus aus. "Ich bin sehr zufrieden mit der Traubenqualität. Die Erntemenge wird wohl um rund 30 Prozent sinken, der Jahrgang 2021 verspricht, interessant zu werden. Das Endprodukt wird eine fruchtige, angenehme Frische haben", sagt Schmidt der RNZ beim Vor-Ort-Termin.

Der Ladenburger hat sich in der Branche längst einen Namen gemacht. 2015 wurde er von der Fachzeitschrift "Selection" zum besten Jungwinzer der Weinbauregion Baden gekürt. Auf den Lorbeeren ausruhen will, kann und darf er sich jedoch nicht. Schmidt will nach eigenen Angaben jedes Jahr aufs Neue beweisen, dass er Weine in exzellenter Qualität herstellen kann.

Schon die Vorgänger des Weinguts erhielten 60 Jahre lang "Anbau-Asyl" im benachbarten Schriesheim. Im Kuhberg bewirtschaftete Schmidts Vater Reinhard einen Wingert, den er wiederum von seinem Vater übernommen hatte. Aus dem Weinbau-Hobby des Vaters und des Opas entwickelte sich dann das professionell geführte Weingut, das der heutige Betriebschef und Techniker für Weinbau 1999 auf dem Gutshof Rosenhof eröffnete. Matthias baut am sonnenverwöhnten Kuhberg mittlerweile auf 4,5 Hektar Fläche Rebensaft an: Grau- und Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon blanc und Riesling sowie den "roten" Spätburgunder.

Die Weinlese hat Anfang September begonnen. Schmidt hat sie in arbeitsreichen Schritten vorbereitet, damit die Helferinnen und Helfer freihängende, gesunde Trauben abernten können. 400 bis 600 Arbeitsstunden müsse man investieren, um einen Hektar Anbaufläche zu bewirtschaften. Die Lese im Weingut Rosenhof ist eine traditionelle Angelegenheit. Familienmitglieder, Verwandte und Freunde unterstützen den Kellermeister.

Alle habe viel Spaß bei der Arbeit, genießen einen herrlichen Blick auf die Rheinebene und das Mittagessen, das die Mutter des Weingut-Betreibers, Jutta Schmidt, mit viel Liebe zubereitet. Sie fertigte kürzlich sogar eine Schwarzwälder Kirschtorte für die Helfer an, Anlass war der Geburtstag ihres Mannes Reinhard.

Keine Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen hatte hingegen Matthias Schmidt. Der stand schon bald wieder an der Traubenpresse. "Die Qualität entsteht im Wingert – dort wird die Basis für einen guten Wein gelegt", weiß er. Es gibt aber weitere Stellschrauben, mit denen man die Qualität beeinflussen kann. Die Pressdauer, die Länge der Gärung oder der Abfüllzeitpunkt sind weitere Faktoren. Der Jungwein, der sich jetzt in den Edelstahltanks und Holzfässern entwickeln muss, wird im April 2022 verkauft. Schmidt ist zuversichtlich, dass er seine Kundschaft mit dem neuen Jahrgang zufriedenstellen wird, und er hätte nichts dagegen, von den bekannten Weinführern erneut eine positive Bewertung zu erhalten.

Dass der Jahrgang 2021 ein "gutes Tröpfchen" wird, davon sind auch die "alten Hasen" unter den Helfern überzeugt. Hans Kuhn, Peter Faller und Herbert Felbek packen schon seit vielen Jahren mit an. Extra zur Weinlese reisen Brigitte und Martin Sterneberg aus dem Münsterland in Nordrhein-Westfalen an, um ihre Verwandten zu unterstützen. "Der Zusammenhalt der Helferschar ist einmalig, und der Blick vom Weinberg auf die Rheinebene einmalig", schwärmt Brigitte Sterneberg, die mit ihrem Mann selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb führt, vom gemeinsamen "Drei-Tage-Arbeitsurlaub".

Ein "Fast-Weinbau-Profi" ist Peter Faller. In seinem Wohnhaus-Keller im Kurzgewann war der "Vorgängerbetrieb" des Weinguts Rosenhof. Dort standen bis vor zwölf Jahren die Holzfässer, in denen der Rebensaft gelagert wurde. Der Weinbau-Freundeskreis von Peter Faller und Reinhard Schmidt schenkten den Wein beispielsweise beim Altstadtfest in der legendären "Hexenscheuer" aus. Faller und Co. vertreten die Stadt auch in der Kärntner Partnerstadt Paternion.

Beim Herbstmarkt im Oktober wird am Ladenburg-Stand Wein aus der Römerstadt ausgeschenkt, der früher im Faller-Keller und heute in den Weinkellern des Weinguts Rosenhof hergestellt wird. "Der Besuch des Herbstmarkts ist für uns eine Selbstverständlichkeit", erzählt Faller, eventuell werde auch Bürgermeister Stefan Schmutz der Delegation angehören. Die Rosenhof-Weine sind alles andere als Ladenhüter. Mit dem Absatz seiner Produkte ist Matthias Schmidt sehr zufrieden.

Trotzdem wünscht er sich wieder mehr Kontakte, um mit neuen Weinliebhabern ins Gespräch zu kommen. Einige Weinproben in der eigenen Vinothek fanden zwar unter Coronabedingungen statt, der Ausfall des Ladenburger Weihnachtsmarkts im vergangenen Jahr schmerzte doch sehr. Schmidt hofft, dass der Markt in diesem Jahr wieder stattfindet, zudem plant er im Dezember einen Glühwein-Abend auf dem Rosenhof. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest.