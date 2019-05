Ladenburg. (pol) Zu einem Kellerbrand in der Ladenburger Domitianstraße kam es am Freitagabend gegen 20 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quollen dunkle Rauchwolken aus einem Lichtschacht im Kellergeschoss. Durch die eingesetzte Feuerwehr Ladenburg konnte ein Feuer im Keller festgestellt und schnell gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einer elektrischen Sauna im Keller aus. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro und das Einfamilienhaus ist auf Grund der starken Verrußung zunächst unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.