Von Axel Sturm

Ladenburg. 1949 wurde in der Gaststätte "Zum Schwan" in Ladenburg der "Kegelclub Neckarperle" gegründet. Nach dem Krieg war Kegeln sehr beliebt. Die Menschen sehnten sich nach dieser schwierigen Zeit nach Geselligkeit und sportlichen Aktivitäten. Im "Badischen Hof", im Gasthaus "Zum Schiff" und im Gasthof "Rheingau" gab es damals noch drei Kegelbahnen. Ab den 1970er-Jahren kamen mit der Kegelbahn Jung in der Wiesenstraße und dem Kegelzentrum Werth in der Daimlerstraße noch zwei weitere hinzu. Heute gibt es in Ladenburg keine einzige Kegelbahn mehr, und so musste die Neckarperle immer wieder "sportliches Asyl" in Anspruch nehmen.

Mit der Vereinsgeschichte kennt sich der Ladenburger Konditormeister Manfred Romahn sicherlich am besten aus, denn er ist bereits seit fast 50 Jahren in der Neckarperle engagiert. Der langjährige Vorsitzende durfte nun den größten sportlichen Erfolg des Vereins bekannt geben, denn nach einem Auswärtssieg beim Verbandsligaspiel gegen SKC Eppelheim steigt die SG Neckarperle Dossenheim in die Zweite Bundesliga auf. "SG Neckarperle Dossenheim – was hat dies mit Ladenburg zu tun?", kann man sich nun fragen. Manfred Romahn, der Neckarperlen-Vorsitzende Ralph Gerngroß und Markus Bähr von der TSG Dossenheim klären auf: SG steht für Spielgemeinschaft, die der Kegelclub Neckarperle mit der TSG Dossenheim aus sportlichen Gründen vor vier Jahren eingegangen ist. Mittlerweile haben auch die Kegelsportvereine in der Region, in der Eppelheim, Plankstadt und Sandhausen die Kegelhochburgen sind, Zukunftssorgen. Einige Vereine mussten aufgeben, andere gingen Fusionen oder Spielgemeinschaften ein. "Wir sind recht gut aufgestellt. Bei der Neckarperle gehen 36 aktive Sportkeglerinnen und -kegler in vier Mannschaften dem Hobby nach. Und wir haben sogar Jugendspieler", sagen Romahn und Gerngroß.

Romahn hat in der Ersten Mannschaft der Neckarperle gespielt, als die sportliche Heimat noch Ladenburg war. Der Ladenburger Kegelcenter Werth war in den 1970er-Jahren die wohl modernste Anlage im Umkreis. Nach einem hohen Lottogewinn erfüllte sich der Postbeamte Josef Werth einen Traum: Er investierte das Geld in den Bau eines Kegelsportzentrums in der Daimlerstraße, das 1996 verkauft und kurz danach geschlossen wurde. Damit war der Verlust der Spielstätte der Neckarperle besiegelt.

Die Vereinsfunktionäre Ralph Gerngroß, Manfred Romahn und Markus Bähr (v.l.) sehen sich für die Zweite Bundesliga gut gerüstet. Foto: Sturm



Der Verein aus Ladenburg trug danach seine Rundenspiele in Mannheim-Feudenheim und später in Mannheim-Käfertal aus. Seit einigen Jahren ist man bei der ATB Heddesheim zu Gast. Nach dem Gewinn der Meisterschaft mit dem verbundenen Aufstieg in die Zweite Bundesliga wird es für die Spielgemeinschaft erneut einen Bahnenwechsel geben. In Weinheim haben die Leistungssport-Kegler bessere Voraussetzungen, um das Ziel Klassenerhalt in der nächsten Verbandsrunde anzugehen. Noch ist die Verbandsliga-Runde aber nicht abgeschlossen, sodass die Konzentration dem letzten Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Fidelio Karlsruhe gilt. Die Spielgemeinschaft Ladenburg/Dossenheim wurde eigentlich nicht als Meisterschaftsfavorit gehandelt. Dank der mannschaftlichen Geschlossenheit spielte die SG aber eine ausgezeichnete Runde und nach dem 5660:5441-Sieg gegen Eppelheim knallten bereits am vorletzten Spieltag die Sektkorken. Die Stimmung war ausgelassen, und nach der spontanen Meisterschaftsfeier wurde die Kegelbahn in Eppelheim erst kurz vor Mitternacht abgeschlossen.

Kegelleistungssport ist mit Freizeitkegeln nicht zu vergleichen. Neben dem Krafteinsatz ist eine hohe Konzentrationsfähigkeit gefragt. 200 Würfe hat ein Spieler, wobei ein Spitzenspieler rund 1000 Holz abräumte. Stattliche fünf Kilometer pro Spiel laufen die Sportler, die neben dem wöchentlichen Bahnentraining auch Übungseinheiten auf der Laufstrecke und im Kraftraum absolvieren.

Für die Zweite Bundesliga sehen sich die drei Funktionäre sportlich gut gerüstet. Finanziell ist der Aufstieg ein Kraftakt, denn die Auswärtsfahrten nach Sachsen, Thüringen oder Bayern verursachen hohe Benzinkosten. Die Neckarperle ist finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Seit zwei Jahren fehlen die Einnahmen aus dem Altstadtfest. Gern­groß ist der Stadt Ladenburg dankbar, denn die Altstadtfest-Rettungsbox vor zwei Jahren habe sehr geholfen. Auch aus dem BASF-Spendenprogramm "Helping Hands" flossen Gelder, sodass der Spielbetrieb der Neckarperle aufrecht erhalten werden konnte. Die Pandemie-Zeit hat der Verein gut gemeistert. So hat die strenge Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen geholfen, dass alle Neckarperlen-Spiele stattfinden konnten.

Unter Coronabedingungen wird demnächst auch eine große Meisterschaftssause stattfinden, bei der folgende Meisterkegler geehrt werden: Daniel Emmerich (Durchschnittsergebnis 980 Holz), Marcel Köbel (980), Ralf Schmitt (966), Stephan Transier (966), Matthias Keiler (963), Tobias Ewald (963), Markus Bähr (953), Sven Schüßler (880), Gerd Bellemann (848). Im Einsatz bei den Rundenspielen waren außerdem Ralph Gern­groß, Thomas Klauck, Bernd Schnabel und Jürgen Fendrich.