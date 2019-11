Noch werden die Tiere bei den Zuchtschauen in Einzelkäfigen präsentiert. Die Ladenburger Kleintierzüchter würden das gerne ändern. Für das Ziergeflügel zum Beispiel werden bereits Landschaften mit Wasserläufen gebaut. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Über der ersten Ella-Singer-Gedächtnisschau des Kleintierzuchtvereins lag ein Schatten. Vor wenigen Tagen starb Singer, Ehrenmitglied und gute Seele des Vereins, im Alter von 81 Jahren. "Sie hat ihr halbes Leben auf der Zuchtanlage verbracht, wenn man ihre Hilfe brauchte, war sie für den Verein da", sagte der Ausstellungsleiter der Zuchtschau, Manuel Weichmann. Sie habe eine tragende Rolle im Verein übernommen und es sei auch ihr zu verdanken, dass der Kleintierzuchtverein im Kreisverband Mannheim eine gute Rolle spielt. Ihr zu Ehren wurde die Verleihung des Ella-Singer-Gedächtnispokals eingeführt.

Das Kleintierzuchtwesen erlebt derzeit einen Aufschwung, berichtete Weichmann auf der Zuchtanlage in der Hohen Straße. Man spüre, dass sich die Menschen mehr für ihre Umwelt interessierten und auch etwas am Konsumverhalten ändern wollten. Artenschutz und das veränderte Bewusstsein bei der Produktion von Lebensmitteln hätten endlich einen höheren Stellenwert, sagte Weichmann.

Vor Jahren hätte er bereits erkannt, dass es wichtigeres gebe als Konsum. Seine Kinder sollten sich in einer Gemeinschaft wohl fühlen, Platz zum Spielen haben und mit Tieren aufwachsen. Daher engagierte sich Weichmann bei den Kleintierzüchtern. Die Vereinsgemeinschaft und die gegenseitige Hilfsbereitschaft imponierten dem 38 Jahre alten Elektromeister. Zusammen mit Vorsitzendem Franz-Olaf Singer führt Weichmann als Zweiter Vorsitzender nun seit drei Jahren den Verein.

Die Kleintierzüchter stehen vor einer guten Zukunft, so Weichmann. Die Jugendabteilung hat Zuwachs bekommen, zwölf Kinder sind derzeit aktiv. Bis auf eine sind alle 30 Parzellen belegt, rund 70 Züchter zählt der Verein. Und weil das Gelände im Eigentum des Vereins ist, fallen keine Pachtkosten an. "Wir sind ein wirtschaftlich gesunder Verein, wir rufen nicht nach Unterstützung von der Stadt", so Weichmann.

Hintergrund - Züchter Vereinsmeister Vereinsmeister > Groß- und Wasservögel: Silvia Singer und Manfred Reinhard > Hühner: Franz-Olaf Singer und Manfred Reinhard > Zwerghühner: Elena Purschke und die Zuchtgemeinschaft Purschke > Tauben: Andreas Gropp und die Zuchtgemeinschaft Purschke > Kaninchen: Heinrich Schollenberger und Michael Giaisi > [+] Lesen Sie mehr Vereinsmeister > Groß- und Wasservögel: Silvia Singer und Manfred Reinhard > Hühner: Franz-Olaf Singer und Manfred Reinhard > Zwerghühner: Elena Purschke und die Zuchtgemeinschaft Purschke > Tauben: Andreas Gropp und die Zuchtgemeinschaft Purschke > Kaninchen: Heinrich Schollenberger und Michael Giaisi > Franz-Singer-Gedächtnis-Pokal: Manfred Reinhard > Ella-Singer-Gedächtnispokal: Heinrich Schollenberger > Jugendmeister: Nico Schmitt, Calogero Martinello und Violetta Rathgeber stu

[-] Weniger anzeigen

Veränderungen wünscht sich der Ausstellungsleiter allerdings im Kreisverband. Eine Ausstellung, in der die Tiere Käfig an Käfig sitzen, werde von den Besuchern nicht mehr akzeptiert. Das spürten auch die Ladenburger Kleintierzüchter, die mit ihrer Ausstellung nur wenig Besucher anziehen konnten. Eingesperrte Tiere, die in einem kleinen Käfig präsentiert werden, seien nicht mehr zeitgemäß, sagte Weichmann.

Dabei geht es auch anders: Bei der Ziergeflügelschau des Vereins, die am 4. und 5. Januar stattfindet, werden die Tiere in Volieren präsentiert. Es werden Landschaften mit Wasserläufen gebaut, um eine artgerechte Umgebung zu gestalten. Diese Schauen werden gut besucht, sagte Weichmann, so etwas wünsche er sich auch für die Zuchtschauen.

Nicht gut zu sprechen ist der Ausstellungsleiter auf das Landwirtschaftsministerium in Berlin. Neue Vorschriften machten das Züchten von Ziergeflügel immer aufwendiger. Ziel der Vorgaben sei es, die Zucht von exotischen Tieren möglichst unattraktiv zu machen. Für Schlangen und Reptilien mache dies auch Sinn, so Weichmann, aber von den Vorschriften sind auch die Ziergeflügelzüchter betroffen.

Als Beispiel nennt Weichmann den Fortbestand des Himalaya-Glanzfasans. Gäbe es keine Züchter, wäre diese Tierart längst ausgestorben. Auch um den Artenschutz der heimischen Enten und Gänse kümmern sich die Züchter. Moorenten und Stockenten sind am Ladenburger Neckarufer kaum noch zu sehen, denn die Nil- und Kanadagänse haben es geschafft, das Ökosystem nachhaltig zu stören.

Bei der Lokalschau am Wochenende wurden rund 250 Hühner, Enten, Tauben und Kaninchen ausgestellt. Die Zuchtergebnisse überzeugten die Wertungsrichter, die die Tiere nach Form, Farbe und Gewicht beurteilten. "Die Qualität kann sich sehen lassen, so kann es weitergehen", freute sich Weichmann, der im Anschluss den Vereinsmeistern die Siegerpokale überreichte.