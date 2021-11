Von Silke Beckmann

Ladenburg. Hineinsetzen oder regelrecht hineinfläzen, sich darin verlieren und dabei den Alltag vergessen: Das wünscht sich die Berliner Künstlerin Julia Sossinka von den Besuchern ihrer Ausstellung "insight", die der Kunstverein Ladenburg (KVL) seit Kurzem im Lobdengau-Museum präsentiert. Selbst Anfassen ist erlaubt, zumindest bei jener textilen Installation mit dem Titel "Offbeat", die einen der drei Räume mit bunten und von der Decke hängenden, korallenartigen Formen füllt – schon beim Eintritt ein Überraschungsmoment.

"Eine Art Wunderwelt, die uns die Umwelt vergessen lässt", konstatierte Kunsthistorikerin Ulrike Hauser-Suida bei der gut besuchten und von Gitarrist Alex Weis musikalisch begleiteten Vernissage im Rahmen eines Künstlergesprächs. Sie hob die Vielschichtigkeit der Arbeiten Sossinkas hervor, einer "ausgesprochen materialfreudigen Künstlerin", die mit Rauminstallation, Malerei und Collage drei Werkgruppen umfassen.

An Kunstakademie studiert

Sossinka studierte an der Kunstakademie Düsseldorf Malerei und war Meisterschülerin von Markus Lüpertz. Von ihrer Mutter schon früh gefördert, hat sie bereits im Jugendalter Werke ausgestellt und sich, wie sie im RNZ-Gespräch erzählte, schon mit 17 Jahren an der Kunstakademie beworben – erfolgreich. Begonnen hat sie das Studium letztlich aber doch erst nach dem Abitur. Inzwischen ist Sossinka eine gefragte und vielfach ausgezeichnete, freischaffende Künstlerin, die auch international ausstellt und auf eine Reihe von Einzelausstellungen seit 2012 zurückblicken kann. Ihre farbintensiven Arbeiten sind technisch ausgesprochen raffiniert: "Ich habe jahrelang traditionell mit Öl auf Leinwand gearbeitet, wollte aber immer in die Dreidimensionalität." Angefangen habe sie mit Collagen, erklärte die Künstlerin vor jenem Objekt mit dem Titel "wildwuchs", das das Werden und Wachsen thematisiere und ausdrücke, "wie die Natur vor sich hin sprießt". Die Dreidimensionalität wird durch ineinander arrangierte Papierbahnen erzeugt, genau genommen mit Schellacktusche bemaltem, ursprünglich zehn Meter langem Aquarellkarton, den Sossinka danach zerreißt und verarbeitet. Die weißen Ränder "bringen ein bisschen Struktur und Ruhe hinein". Früher verwendete sie dafür eigenen Ausschuss und recycelte sich selbst, wie sie sagte.

Auch im Bereich der Malerei tritt die Farbe quasi aus der Leinwand heraus, wird durch den dicken Farbauftrag Plastizität erzeugt. Sossinka trägt pure Ölfarbe in vielen Schichten auf – pastos heißt das in der Fachsprache. Insbesondere die kleineren, etwas experimentelleren Arbeiten, bei denen Lack- auf Ölfarbe aufgetragen wird, sind auch vom Zufall beeinflusst. Ist die Künstlerin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, legt sie nochmals Hand an: "Ich bewerte den Zufall", erklärte Sossinka hinsichtlich ihrer "lackierten Ölmalerei". Und sie arbeite "generell im Prozess", versuche "bei der Malerei nichts zu wollen, sondern zu sehen, was sie mir schenkt". Befragt nach der Inspirationsquelle für ihre textile Installation erklärte sie: "Die Formen gibt es in meiner Malerei auch, sie wollten einfach mal in den Raum."

"Dein Werk stieß beim gesamten Vorstand sofort auf Begeisterung", es sei "faszinierend vielfältig", fand Wiebke Hünermann-Neuert, Vorsitzende des Kunstvereins. Zuvor hatte Hausherr Andreas Hensen seiner Freude Ausdruck verliehen, in der alten Wohnung des langjährigen Museumsleiters Berndmark Heukemes wieder eine Ausstellung zu eröffnen.

"Künstler verändern die Räume"

Seit 2013 dienen die Räumlichkeiten als Ausstellungsbereich mit ausgewählten Programmen. Zuletzt gab es coronabedingt eine lange Pause. Er empfinde es immer wieder als außerordentliches Privileg, den Entstehungsprozess und Aufbau einer Ausstellung erleben zu dürfen, sagte Hensen. Denn während diese Phase für ihn die spannendste sei, nehme er die Präsentation selbst schon als Vorstufe zur Auflösung wahr. "Jeder Künstler und jede Künstlerin verändert diese Räume total – immer ist es anders."

Info: Die Ausstellung "insight" ist noch bis einschließlich 22. Dezember im Lobdengau-Museum zu sehen. Dieses hat mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.