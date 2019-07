Ladenburg. (pol/mare) Mutig haben zwei Jugendliche Freitagnacht Diebe in Ladenburg verfolgt. Davon berichtet die Polizei.

Aber der Reihe nach: Gegen 20.30 Uhr feierten rund 20 Leute auf der Neckarwiese. Als sich die Party gegen 23.40 Uhr auflöste, bemerkten die Teilnehmer, dass zwei Fahrräder, ein Bluetooth-Lautsprecher und ein Pullover gestohlen worden waren, während sie gefeiert hatten.

Kurze Zeit später sahen zwei 16-Jährige zwei junge Männer auf den gestohlenen Fahrrädern in der Neckarstraße in Höhe des Wasserturms. Sie sprachen die Täter an, worauf die Diebe flüchteten. Die Jugendlichen verfolgten sie bis auf das Gelände einer Schule.

Dort fuhr ein 16-Jähriger weiter und verständigte die Polizei, der andere 16-Jährige sprach die Täter, zu denen sich nun ein weiterer Mann gesellt hatte, erneut an.

Einer der Drei entriss ihm darauf sein Handy und forderte ihn auf, das Trio nicht mehr zu verfolgen, dann würde er sein Handy wiederbekommen. Der 16-Jährige willigte ein, worauf er sein Handy wieder bekam.

Das Trio ging nun in Richtung Trajanstraße davon, bemerkte aber, dass der 16-Jährige Fotos von ihnen machte, worauf sie umkehrten und den 16-Jährigen gegen eine Laterne stießen.

Sie nahmen ihm sein Handy wieder ab. Der 16-Jährige weigerte sich aber, es zu entsperren, worauf ihm ein Mann einen Faustschlag gegen den Kopf verpasste und der Jugendliche zu Boden ging.

Die Diebe flüchteten nun in Richtung Trajanstraße, wobei sie auch das Fahrrad des niedergeschlagenen Jugendlichen mitnahmen.

Die Diebe wurden wie folgt beschrieben: sie waren 17 bis 20 Jahre alt, und trugen alle einen dunklen Dreitagebart. Einer war etwa 1,75 Meter, von kräftiger Statur und hatte kurze stoppelige dunkel Haare. Täter Nummer zwei war 1,80 Meter groß und hatte dunkle, nach hinten gegelte Haare. Ihr Komplize war 1,80 Meter groß und hatte eine Basecap auf.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/93050 zu melden.