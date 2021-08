Ladenburg. (stu) Während aufgrund mangelnder Nachfrage immer weniger Vereine beim Ladenburger Ferienprogramm teilnehmen, ist das örtliche Jugendzentrum eine feste Größe. Schon seit den 1970er-Jahren lädt "Die Kiste" zu Veranstaltungen in der schulfreien Zeit ein. Und auch in diesem Jahr stellten die beiden Sozialpädagogen Helen Wichert und Dominik Alt wieder ein attraktives Programm zusammen.

Das kommt bei den Jugendlichen an. "Alle Veranstaltungen sind ausgebucht", freuten sich die Pädagogen, die die Arbeitsbedingungen in Ladenburg nur loben können. "Nach dem Umbau der Einrichtung sind wir super aufgestellt", findet Wichert, die auch ein Studium zur Musikpädagogin, abgeschlossen hat. Ihre Musikangebote kommen sehr gut an. "Wir sind kein Konkurrenzbetrieb zur städtischen Musikschule. Aber wir nutzen, dass gemeinschaftliches Musizieren und die Beschäftigung mit Songs den Zusammenhalt enorm stärken", erklärte sie. Im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms gibt es zum Beispiel einen DJ-Workshop mit Musikprojekt, in dem sich die Jugendlichen ausprobieren können.

Wichert will herausfinden, welches Instrument bei den Jugendlichen am besten ankommt. Und sie hat sich vorgenommen, dass die Workshopteilnehmer einen eigenen Song schreiben sollen. Wie alle anderen Kurse beim Ferienprogramm 2021 ist auch dieser Workshop ausgebucht.

Der 15-jährige Anton aus Schriesheim hat noch einen Platz ergattert. Er kommt regelmäßig ins Ladenburger Jugendzentrum, die Qualität des Programms sei hier ansprechender. Anton findet hier immer Leute, mit denen er sich gut unterhalten kann. Die DJ-Workshops mit Dominik sprechen den Schriesheimer besonders an, erzählte er. Auch beim Kreativkurs "Burger braten" war er dabei. Sowohl "Fleischesser" als auch Vegetarier kamen bei diesem Angebot auf ihre Kosten. In der Küche des Jugendzentrums wurden Tomaten, Zwiebel und Salat geschnippelt, um die Burger zu belegen. Am Grill garte Sozialpädagoge Alt die Patties auf den Punkt.

Die 17-jährige Nurjan wählte einen Veggie-Burger und lobte den Geschmack ihres Nachmittagssnacks. Die Schülerin der Werkrealschule kommt regelmäßig ins Jugendzentrum. Sie stand noch unter dem Eindruck der Auftaktveranstaltung, als die Gruppe auf dem Naturfreundeplatz eine Zeltübernachtung genießen konnte. Auch der Besuch des städtischen Freibads, das in der Nachbarschaft des Naturfreundeplatzes liegt, bereitete den Teilnehmern dieses Angebots viel Freude. "Wir saßen gemeinsam am Lagerfeuer, haben geredet und Musik gespielt", erzählte Nurjan.

Wegen den aktuellen Corona-Vorschriften konnten in diesem Jahr nicht alle Jugendlichen die Angebote in Anspruch nehmen. "Da gab es schon einige enttäuschte Gesichter", erzählte Wichert. Zum Keramikkurs im Geschäft "Kunterbunt" durften wegen der Platzverhältnisse beispielsweise nur sieben Teilnehmende kommen. Dort bemalten die jungen Künstler Schüsseln, die danach im Keramikofen gebrannt wurden. "Es sind einige sehr schöne Exemplare dabei gewesen", lobte Wichert.

Die kommenden Angebote sind nicht weniger attraktiv, aber schon ausgebucht, bedauerte die Sozialpädagogin. Ein gemeinsamer Besuch im Ladenburger Skaterpark mit einem Skaterkurs steht ebenso an wie der Besuch eines Kletterwalds. Begeisterung löste auch das Angebot zum Standup-Paddeln auf dem Neckar aus, das in der letzten Ferienwoche stattfinden soll.