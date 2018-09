Ladenburg. (stu) Das Bekennerkonzert für ein demokratisches Deutschland am vergangenen Montag schlug hohe Wellen. Unter den Gästen waren auch die beiden Ladenburger Jugendgemeinderäte Marius Steigerwald und Adnan Jema, die beeindruckt von der Veranstaltung zurückkehrten. Dort waren Bands wie Kraftklub, Tote Hosen und Feine Sahne Fischfilet aufgetreten. Die Fahrt nach Chemnitz fand auf Anregung von Bürgermeister Stefan Schmutz statt. Mit dem Konzertbesuch wollten Steigerwald und Adnan ein Zeichen gegen rechten Hass und Demokratiefeindlichkeit setzen.

"Schon auf dem Hinweg spürten wir die Aufbruchstimmung. Der Zug von Leipzig in Richtung Chemnitz war so voll, dass teilweise die Fenster zum Einstieg genutzt wurden. Am Bahnhof in Chemnitz herrschte dann ein positiver Ausnahmezustand", berichtete Steigerwald der RNZ. Hunderte Polizisten und noch mehr gut gelaunte Menschen hätten die Besucher begrüßt.

"Beim Konzert selbst herrschte eine Stimmung, die ihresgleichen sucht - ohne jegliche Gewalt oder Hass und viel Solidarität", erzählten die beiden Jugendgemeinderäte beeindruckt. Zu Beginn gab es eine Schweigeminute, und die Musiker machten klar, dass dieses Konzert nicht das Gewaltverbrechen an Daniel H. instrumentalisiere. Die vierstündige Veranstaltung verlief friedlich und endete mit einer klaren Botschaft: "Wir sind mehr." "Diese Reise war wichtig für uns. Wir konnten damit als Jugendgemeinderat Ladenburg klar Position gegen Radikalismus in jeglicher Form, Fremdenfeindlichkeit und für Demokratie beziehen", meinte Steigerwald. Er hofft, dass mit der Veranstaltung ein deutliches Zeichen gesetzt wurde - auch über die kommenden Wochen hinaus.