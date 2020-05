Ladenburg. (stu) Die Übergabe des neuen Wohnmobilstellplatzes an der "Alten Römerstraße" war eigentlich in einem fröhlicheren Rahmen geplant. Gerne hätten der Bauherr der 80.000-Euro-Investition, Bürgermeister Stefan Schmutz, und die Platzbetreiberin Manuela Mehrmann, am vergangenen Wochenende die ersten Wohnmobilisten persönlich begrüßt. Da wegen der Corona-Pandemie aber der Reiseverkehr in Deutschland verboten ist und der Platz derzeit nicht betrieben wird, musste die "Willkommensparty" ausfallen. Bürgermeister Schmutz und Herbert Felbek, im Rathaus verantwortlich für den Tiefbau, stellten der RNZ den Platz trotzdem vor – und sie waren mit dem Ergebnis, des von der Ladenburger Firma ERDA-Gartenservice gebauten Platzes, "sehr zufrieden".

Die Erweiterung verlief alles andere als geräuschlos: Weil immer mehr Urlauber die zum "Wohnmobilplatz des Jahres 2017" ausgezeichnete Anlage nutzen wollen, waren die 35 Stellplätze auf dem vor acht Jahren eröffneten Hauptplatz in der Hochsaison immer ausgebucht. Daher wurde ein Ausweichplatz an der 500 Meter entfernten Skater-Anlage angeboten, der allerdings nicht über einen Stromanschluss oder Sanitärbereiche verfügte. Außerdem fühlten sich die Urlauber in ihren Wohnmobilen durch die skatenden Jugendlichen oft gestört. "Wir mussten eine Lösung finden. Klar ist, dass die Interessen der Kinder und Jugendlichen erst einmal Vorrang haben", so Schmutz. Der Konflikt konnte nur mit der Verlegung des Ausweichstellplatzes gelöst werden.

Schmutz schlug dem Gemeinderat daher vor, ihn direkt vor den Hauptplatz an der Heidelberger Straße zu bauen. Davon waren einige Räte wenig begeistert. Der neue Platz würde den Stadteingang von Neubotzheim kommend beeinträchtigen und die erst vom Grünprojekt 2005 geschaffene Sichtachse zum Odenwald verbauen, meinten die Kritiker. Die Verwaltung nahm diese Hinweise auf und legte Planungen vor, den neuen Platz tiefer zu legen.

Außerdem wurde ein Grünkonzept erarbeitet: Auf dem neuen Platz werden sieben Bäume und 200 Sträucher gepflanzt. Schließlich fand der Verwaltungsvorschlag eine Mehrheit, sodass Anfang Januar die Bagger anrollen konnten. Um den Platz 50 Zentimeter abzusenken, wurden über 1100 Kubikmeter Erde bewegt. Nun ist der Platz mit weiteren 18 Stellplätzen fertig. Schmutz sagte bei dem Vorort-Termin mit der RNZ, dass die Wohnmobile in Ladenburg willkommen sind, schließlich lassen die Camper am Tag rund 100 Euro durchschnittlich in der Stadt. "Die Kaufkraft ist beachtlich. Es profitieren unsere Einzelhändler und Gastronomen", so Schmutz.

Platzbetreiberin Mehrmann ist derzeit nicht in bester Laune. Seit Wochen hat die Unternehmerin, die mittlerweile einen Pachtvertrag über 20 Jahre abgeschlossen hat, keine Einnahmen mehr; elf Euro pro Stellplatz und Tag gehen ihr verloren. Die Stadt hilft ihr aber, so wird die monatliche Pacht erst einmal gestrichen. "Das hilft uns natürlich sehr", so Mehrmann – und hofft, dass ihre Anlage bald wieder öffnen kann. Schließlich könnten hier die Abstandsregelungen problemlos eingehalten werden.

Über die Bauarbeiten freuen sich auch die Mitglieder der angrenzenden Tennisclubs: Der 1000 Quadratmeter große Parkplatz neben dem neuen Wohnmobilplatz erhielt eine neue Splitt-Oberfläche. Wohnmobilen bleibt die Einfahrt verwehrt, denn es wurde eine Höhensperre installiert.