Von Axel Sturm

Ladenburg. An Maskenverweigerer und Verschwörungstheoretiker richtet die stadtbekannte Ladenburgerin Ingrid Müller nun einen Appell. Für die Gründerin des Sängereinheit-Frauenchors verlief die Infektion mit dem Coronavirus beinahe tödlich. Im RNZ Gespräch schilderte sie nun eindrucksvoll, wie aus einem gesunden Menschen um ein Haar ein tödlicher Corona-Fall wurde.

Vor ein paar Wochen ging Ingrid Müller zum Arzt, weil sie glaubte, eine starke Erkältung zu haben. Selbstverständlich unterzog sie sich einem Covid-19-Test, schließlich zählt auch die bisher kerngesunde 80-Jährige zur sogenannten Risikogruppe. Zuhause merkte die Rentnerin, dass der Verlauf "ihrer Grippe" mit ungewöhnlichen Symptomen verbunden ist. Trotz eines fiebersenkenden Medikaments stieg das Fieber auf fast 40 Grad weiter an. Nach drei Tagen wurde ihr mitgeteilt, dass das Testergebnis positiv ist, ebenso das ihres Mannes.

Ingrid Müller ging es von Tag zu Tag schlechter. Ihr Mann Jürgen Müller, der keine Symptome hatte, wandte sich deshalb an das Gesundheitsamt, wo ihm empfohlen wurde im Universitätsklinikum Heidelberg das "Corona-Taxi" anzurufen. "Das ging erfreulich schnell – die Mitarbeiter meldeten sich umgehend zum Hausbesuch an", erzählt Ingrid Müller im Gespräch am Telefon. Die Experten stellten schnell fest, dass die Sauerstoffsättigung ihres Blutes "im Keller war", und wiesen Müller sofort in die Heidelberger Salem-Klinik ein. Denn dort gab es noch freie Betten auf der Corona-Station.

Die Lage wurde immer ernster. "Mit Ausnahme meiner Beine war ich vollkommen verkabelt", erzählt Müller, die Ehrungsbeauftragte des Sängerkreises Weinheim ist. Sie wurde immer schwächer. "Bald war der Zeitpunkt gekommen, da war mir alles egal", sagt sie beim Bericht von der minütlich schwindenden Kraft.

Den Ärzten war es nicht egal, wie sich ihr Gesundheitszustand entwickelte. Sie wussten aber auch, dass die Behandlung der festgestellten Lungen-Arterien-Embolie eine Herausforderung war. Ein Arzt sagte später zu ihr, dass sie bereits "auf dem Weg nach oben" gewesen sei. Doch das wollten die Ärzte nicht zulassen – es gelang, die Patientin zu stabilisieren.

Nach der entscheidenden Nacht – als sie dem Tod gerade noch von der Schippe sprang – wurde sie auf der Intensivstation in ein Einzelzimmer verlegt. Sie erinnert sich, dass in dem sterilen Zimmer nur ein Regal mit Medikamenten stand. Es gab eine Sicherheitsschleuse, denn alles, was in das Zimmer kam und es später wieder verließ, wie das Essen, wurde gesondert behandelt. Lust auf Essen hatte Ingrid Müller jedoch nicht. "Ich konnte nichts zu mir nehmen, weil ich mein Geschmacksempfinden verloren hatte. Alles schmeckte bitter und versalzen – selbst das Marmeladenbrötchen zum Frühstück", berichtet die Patientin.

Auch die Hilflosigkeit und die ständigen Bauchschmerzen wird Ingrid Müller nie vergessen. Beim Toilettengang auf andere Menschen angewiesen zu sein, das war für die Corona-Erkrankte das schlimmste Gefühl. "Ich habe mich geschämt und auch geweint, aber letztendlich war ich froh, dass mir die Artzinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal zur Seite standen", sagt sie.

Nach einer Woche ging es Frau Müller besser. Eine Krankenpflegerin brachte ihr ein kleines Radio, sodass die Patientin nun nicht mehr ganz von der Außenwelt abgeschnitten war. Als sie die Nachrichten von Demonstrationen der Corona-Leugner in den Großstädten hörte, dachte sie sofort: "Ihr müsstet mal alle eine Corona-Station besuchen – dann hätten sich die Demos schnell erledigt".

Schritt für Schritt kam ihr Lebensmut zurück und die Verwunderung über das Verhalten der Corona-Leugner war ein Zeichen, dass ihre Emotionen noch vorhanden sind. Mit ihrer Gesundheit ging es täglich bergauf. Ihr schmeckte das Essen etwas besser und Mahlzeiten konnte sie wieder am Tisch einnehmen.

Tränen der Dankbarkeit fließen, als sie vom Einsatz ihrer Lebensretter erzählt. "Alle, die es mit mir zu tun hatten, haben mehr als ihre Pflicht getan. Auf der Corona-Station wird Übermenschliches geleistet", so Müller. Sie spricht mit Bewunderung über Menschen, die sie immer wieder motivierten, die Übungen mitzumachen. "Ich habe erfahren dürfen, dass diese Hände so viel Gutes tun, und das hat mein Leben gerettet."

Noch zwei lange Wochen musste die Ladenburgerin auf der Intensivstation bleiben. Ab und zu hatte sie die Gelegenheit, in den Spiegel zu schauen. "Was hat dieses Virus aus dir gemacht", fragte sie sich selbst erschrocken, denn ihr Körper hatte rapide abgebaut.

Etwas will Müller am Ende des Gesprächs unbedingt loswerden:"Ich möchte, dass die Pandemie-Leugner erfahren, was in ganz kurzer Zeit aus einem gesunden Menschen werden kann", sagt sie. "Ich kann nicht begreifen, warum Menschen nicht einsehen wollen, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Was ist daran so schwer?" Für die 80-Jährige ist die Ignoranz eine Verhöhnung der Pandemie-Verstorbenen. Auch für sie wirkt es wie ein Stich ins Herz, wenn sie Menschen sieht, die sich weigern, die Regeln anzuerkennen und mitzutragen. "Beteiligt euch an den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie", ruft Müller auf.

Inzwischen ist sie wieder zuhause. Sie wohnt übrigens nur wenige Meter vom Neckartor-Platz entfernt, wo sich in Ladenburg Corona-Leugner treffen. Müller fühlt sich längst noch nicht gesund. Ihrem Blut muss weiterhin Sauerstoff zugeführt werden und sie muss ständig Medikamente nehmen.