Ladenburg. (stu) Obwohl der Winter am Wochenende ein kurzes Intermezzo gab, steht die Zeit des Frühlings kurz bevor. Im Showroom der Künstlerin Gudrun Schön-Stoll in der Kirchenstraße 47 ist es sogar schon so weit: Nach einer vierjährigen Pause präsentiert Schön-Stoll wieder eine Ausstellung, und zwar unter dem Titel "Frühlingserwachen".

Es sind beeindruckende, mit Acryl auf Leinwand gemalte Werke. Der Künstlerin selbst fallen Begriffe wie Farbe, Erwachen, Gefühlswelten, Vogelgezwitscher und Blumen ein, wenn sie an das Thema Frühlingserwachen denkt. Die Leichtigkeit und Freude der Jahreszeit versprühte bei der Vernissage auch die Tochter der Künstlerin. Ira Stoll, die Erste Geigerin des Mannheimer Stamnitz-Orchesters, mit einigen musikalischen Improvisationen über den Frühling.

Weil die Malerin und Lyrikerin vier Jahre auf eine Ausstellungseröffnung warten musste, war auch bei ihr die Freude groß. Wer die Arbeiten von Schön-Stoll kennt, stellt fest, dass sie gerne monochrom arbeitet, verbunden mit Melancholie. "Ich bin ein lebensbejahender Mensch, und in meinem Innersten lebt die Melancholie", sagte die Künstlerin im RNZ-Gespräch. Sie berichtete auch, dass Corona ihre Einstellung verändert habe. Einer dauerhaften negativen Stimmung wollte sich Schön-Stoll aber nicht unterwerfen, sodass ihr lebensbejahendes Ich die Oberhand gewann.

Zu ihrer persönlichen Erheiterung schuf sie die Serie "Dame mit Vogel". Vier dieser Damen nahm die Künstlerin von ihrer Werkstatt in der Weinheimer Straße in ihren Showroom in die Kirchenstraße mit. "Alle bilden mit einem Vogel eine Symbiose", erläuterte Schön-Stoll den rund 50 Kunstfreunden, die am Tag der Vernissage die "Damen mit Vogel" besuchten. Die Hauptmotive, die Damenköpfe, sind bewusst farbenfroh gehalten. Besonders die ausdrucksstarken Augen der Damen ziehen die Betrachter in ihren Bann. Passend sind auch die ausgewählten Titel der Gemälde wie "Lieber den Spatz in der Hand...", "Das hat mir ein Vögelchen geflüstert" oder das großformatige Bild "Blick auf die Welt". Dieses Werk zeigt die Schulter einer Dame als Ruheplatz für einen Vogel, der dem Werk einen kecken Ausdruck verleiht.

In der neusten Ausstellung bleibt Schön-Stoll aber auch ihren eigentlichen Aussagen der Malerei treu. Ihre Schaffenskraft widmet sie gerne der menschlichen Gefühlswelt. "Damit beschäftige ich mich intensiv – sie stellt mein Futter dar." Inspirieren lässt sie sich durch eigene Erfahrungen und durch eigene Poesien oder Mythen. Im persönlichen Gespräch deutet die Künstlerin an, dass das Überwinden einer schweren Krankheit ihre Sichtweise auf das Leben veränderte.

Schön-Stoll geht gestärkt aus dieser schweren Zeit hervor, und sie ist stolz darauf, dass sie sich auf ihre Familie in allen Lebenslagen verlassen kann. Exemplarisch kann für ihre derzeitige Gefühlslage das großformatige Gemälde "Blick auf die Welt" herangezogen werden. Dort blickt ein geflügeltes Wesen mit einer sehr gut ausgedrückten Zufriedenheitsgeste auf die bunte Welt. Sie will dazu auffordern, gerade in Corona- und Kriegszeiten, den Blick auf das Schöne in der Welt nicht zu verlieren.

Schön-Stoll wünscht sich, dass aus ihren Werken Kraft geschöpft werden kann, um denen zu helfen, die in Not sind. Dass Schön-Stoll und ihre Familie mit gutem Beispiel vorangehen, erwähnte sie zwar nicht. Aber auch die Schön-Stolls haben in ihrem Haus Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. Ihr Gedicht "Frühlingserwachen", in dem sich Schön-Stoll mit lachenden Kindern auf den Straßen, mit sich begegnenden Menschen und in sich gekehrter Freude beschäftigt, war nicht nur ein Willkommensgruß an ihre Gäste, sondern auch eine Botschaft, die Kriege auf dieser Welt zu beenden.

Ausstellungsbesucherin und Sprecherin des Arbeitskreises Jüdische Geschichte Ladenburg, Ingrid Wagner, war beeindruckt von der Ausstellung und vor allem von der Serie "Damen mit Hortensien". Die Hortensie steht für Üppigkeit und Fülle. Üppigkeit in Sachen Hilfsbereitschaft und ein Füllhorn voll Frieden, das wünscht sich auch Wagner, für die Gudrun Schön-Stoll zumal wegen ihrer klaren geschichtlichen und politischen Haltung eine "ganz beeindruckende Persönlichkeit" ist.

Info: Die Ausstellung ist donnerstags und freitags 15 bis 18 Uhr sowie samstags 11 bis 15 Uhr geöffnet.