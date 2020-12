Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Ladenburger haben ja viele Besonderheiten vorzuweisen, aber richtige Berge – wie die Schriesheimer Nachbarn – haben die Römerstädter nicht. Für viele Eltern kann das urplötzlich zum Problem werden, wenn ihre Kleinen beim ersten Schneefall nach einer Piste zum Schlittenfahren suchen. Ganz ehrlich: Richtigen Fahrspaß werden die Kinder in Ladenburg keinen haben, denn Fünfsekundenfahrten auf dem Schnee sind selbst bei wenig verwöhnten Schneehasen nicht wirklich ein Hit.

Eltern in der Römerstadt stehen im Winter – zum Glück schneit es ja nicht oft – unter enormem Handlungsdruck. Gut, dass die Schriesheimer den Ladenburgern eine Art "Pisten-Asyl" gegeben haben. Denn gleich hinter dem Kohlhof Richtung Lampenhain bekamen die Ladenburger ihren Hausberg, den "Ladeberg" zugewiesen. Der ist zwar nicht ganz so schön wie die Rodelbahn für die Schriesheimer, aber die Flachland-Tiroler aus der Römerstadt sind bekanntlich genügsame und dankbare Zeitgenossen.

Wenn der erste Schnee liegen bleibt, werden auch im berglosen Ladenburg die Schlitten ausgepackt, und es geht voller Erwartungen zum Hausberg Richtung Odenwald. Die Kinder sausen die rund 500 Meter lange Rodelbahn hinunter, und die Eltern stehen mit einer Thermoskanne Glühwein auf dem "Ladeberg". Es soll auf dem Hausberg oft recht lustig zugehen – wenn Schnee liegt – denn die Ladenburger Eltern schätzen "Après-Ski" oder besser "Après-Schlitten", und nicht selten wird womöglich bei der Nachhausefahrt am späten Nachmittag die Promillegrenze überschritten – außer natürlich beim Fahrer.

Früher war übrigens alles anders (und vielleicht auch besser). Die Ansprüche waren noch bescheiden und statt einer langen Rodelpiste genügte den Ladenburger Kindern noch ein einfacher "Buggel". Der Buggel (Hochdeutsch: Buckel) war bei den Kleinen sehr beliebt. Zweieinhalb Meter fuhren die Kinder auf ihren Holzschlitten vom oberen Seilergraben hinunter auf die Neckarstraße. Wer gut gewachste Kufen hatte, konnte mit seinem Schlitten sogar den gegenüberliegenden Wasserturm-Sportplatz erreichen.

Ein Hügel gleich hinter dem Schriesheimer Kohlhof, Richtung Lampenhain, zieht bei Schneefall Ladenburger Eltern und Kinder mit Schlitten an. Repro (2): Sturm

Ganz mutige Schlittenfahrer wählten für ihre Schussfahrten den Neckardamm aus. Es konnte zwar passieren, dass man mit seinem Kufen-Gefährt im eiskalten Fluss landete – aber ein gewisses Risiko gehörte ja zum Fahrspaß.

Früher waren sogar Schlittenfahrten auf dem Eis möglich. Im Winter 1962/63 fror der Neckar zum letzten Mal zu. "Für was braucht man Berge – wir haben eine Schlittenbahn auf unserem Neckar", war das Motto der Ladenburger, die damals den Schriesheimer übrigens "Eis-Asyl" gaben, damit sie den zugefrorenen Neckar betreten konnten. Wenn man mit dem Schlitten vom Damm auf den eisbedeckten Neckar schlitterte, kam man nicht selten erst in der Mitte des Flusses zum Stehen.

Auch die Eishockeyfans kamen im Winter 1962/63 auf ihre Kosten. Es gab sogar Mannschaftsspiele zwischen Ladenburg und Neckarhausen. Und nach den Derbys wurde auch der ein oder andere Zahn auf der Eisfläche gesucht.

"Wenn es dem Esel zu wohl wird – geht er aufs Eis", ist ein Sprichwort, das auch auf einige Fastnachter 1963 zutraf. Beim Fastnachtsball im Bahnhofshotel wettete ein Ladenburger Narr, dass er mit seinem VW-Käfer über den zugefrorenen Neckar nach Neckarhausen fahren wird. Die Wette gewann der Ladenburger gegen seinen Neckarhäuser Kumpel, der nicht schlecht staunte, als der Wettsieger mit seinem VW die Uferseite von Neckarhausen erreichte.

Bis in die 1950er Jahre gab es in Ladenburg zwei Schlittenbahnen. Eine war der sogenannte Milchbuggel an der Bleiche. Er hatte seinen Namen von der Milchzentrale in der Kellereigasse. Man musste also von der Wallstadter Straße nur den Milchbuggel hochlaufen und schon stand man fast am Tor der Milchzentrale. Heute steht hier das Hotel "Cronberger Hof". Und dann gab es noch den sogenannten Lumbebuggel. Dort stand bis in die 1950er Jahre die Dreschhalle, in der die Bauern ihr Getreide dreschen konnten. In der Halle wurden auch Lumpen gesammelt, mit denen sich der Betreiber ein paar Mark dazuverdienen konnte.

Für die Kinder der Römerstadt waren der Lumbe- und der Milchbuggel ihre Berge. Darüber konnten die Kinder in Schriesheim nur milde lächeln, denn die hatten mit Branich-Abfahrt und Strahlenburg-Piste wirkliche schnittige Rodelbahnen. Aber das wussten die Ladenburger Kinder nicht. Und so waren sie mit ihrem Milch- und Lumbebuggel glücklich.