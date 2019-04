Ladenburg. (stu) So lange Menschen ihren Müll einfach in die Landschaft werfen, solange ist "Ladeberg kert gekehrt" unentbehrlich. Bei der 19. Aktion füllten die Helfer um die Organisatoren Fritz Lüns und Martin Ziegler zwei Container.

Die Umweltsünder bleiben, die Zahl derjenigen aber, die den Müll auflesen, ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Umso erfreulicher war es, dass dem Aufruf des Arbeitskreises Umwelt der Ladenburger ZukunftsWerkStadt erstmals alle Kindergärten und Schulen folgten. Auch die Jugendfeuerwehr half tatkräftig mit.

Die Probleme liegen nicht direkt in der Stadt, sondern in den Außenbereichen, der verlängerten Wallstadter Straße zum Beispiel oder an der Auffahrt zur L 597 in Ladenburg West. Hier übernachten viele Lastwagenfahrer in ihren Transportern, und zurück lassen sie eine Menge Müll. Es sei eine Zumutung, hier zu putzen, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz.

"Über 100 Helfer unterstützen die Aktion", sagte Fritz Lüns. "Das sind vier Mal so viele wie im letzten Jahr." Bei der Putzaktion waren Neubürger, junge und alte Menschen, Institutionen und Parteien vertreten. "Wir beteiligen uns nicht nur in Wahlkampfjahren an der Aktion", sagte Hanne Zuber von den Grünen. Sie waren auch am Vortag schon tätig. Immer wieder ist das geöffnete Bachbett in der Altstadt zugemüllt, der Unrat verstopft die Pumpen, so dass der Wasserfluss unterbrochen wird. Zuber und Vorsitzender Denis Wermuth hatten daher angekündigt, ab sofort immer am letzten Freitag des Monats mit Unterstützern das Bachbett zu putzen. Die Aktion soll das ganze Jahr über laufen.

Wütend kam Anja Dehnel auf der Festwiese an. Sie hatte einen schwarzen Plastikfetzen mitgebracht. "Tausende dieser Fetzen liegen und fliegen auf den Feldern Ladenburgs herum. Das ist unverantwortlich", sagte sie und zeigte Bürgermeister Schmutz das Stück Plastik. Der kannte das Problem bereits. Angeblich soll die Folie, die ein Ladenburger Landwirt einsetzt, um den Reifeprozess der Erdbeeren zu beschleunigen, biologisch abbaubar sein. Nach der Saison werden die Folienbahnen geschreddert und auf den Feldern untergepflügt. Die Entsorgung sei also nicht illegal, sagte Schmutz, der den Ärger nachvollziehen konnte.

Zuständig für solche Ärgernisse ist im Rathaus die Leiterin des Umweltamtes, Anna Struve. Auch sie war bei der Putzaktion dabei und kann verstehen, dass manche Bürger das Gefühl haben, die Stadt sei schmutzig. Als Beispiel nannte Struve den Anblick der Neckar- und Fährwiese nach den Wochenenden. Immer, wenn die Grillsaison beginnt, liegt hier viel Müll. Das größte Problem sind Pizzaschachteln oder Kaffeebecher zum Mitnehmen. "Jeder kann Müll vermeiden", sagte Struve. Man müsse nur ein Bewusstsein dafür haben.