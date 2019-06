Ladenburg. (skb) Rast, Erholung und Gelegenheit zur Kommunikation ermöglichen die drei seniorengerechten Sitzbänke, die kürzlich in Ladenburg aufgestellt wurden. Geschehen ist das auf Initiative der Arbeitsgruppe Barrierefreiheit, die sich die Kosten mit der Stadt teilt. Am Parkplatz in der Neuen Anlage, vor der Stadtmauer, präsentierte Bürgermeister Stefan Schmutz gemeinsam mit AG-Mitgliedern eines der neuen Sitzmöbel; weitere befinden sich an der Auenlandschaft sowie beim Zugang von der Schriesheimer Straße in den Waldpark.

Dass man beim Niederlassen auf dem durch Armlehnen unterteilten Dreisitzer zunächst ein wenig nach hinten kippt, mag Erstbenutzern eine kurze Schrecksekunde bescheren, verhilft aber zu einer bequemen Sitzposition, unterstützt beim Aufstehen und gehört somit zu den Vorzügen des seniorengerechten Modells. Ebenso wie die Fußstützen und das Material: "Holz wird im Sommer nicht so heiß", erklärte AG-Sprecherin Wiebke Ullrich. Rückmeldungen haben bereits ergeben, dass die Bänke gut ankommen.

Das Sitzangebot soll möglichst noch erweitert werden: Neckarfähre, Friedhof und Hexenturm zählt Ullrich als weitere Wunsch-Standorte auf: "Schön wäre auch der Marktplatz, weil es ein Treffpunkt mitten in der Stadt ist." 2800 Euro kostet jedes Exemplar, wofür die AG um weitere Spenden aus der Bevölkerung bittet. Der Bürgermeister verwies auf das Bestreben der Stadt, älteren und immobilen Bürgern zu so viel Teilhabe wie möglich zu verhelfen. Der AG sei er daher dankbar für Beratung, Unterstützung und Hilfe, um diesem Anspruch gerecht zu werden: "Wir geben Geld, aber viel wichtiger ist der Standort." Entsprechende Vorschläge hatten die AG-Aktiven im Vorfeld etwa durch Umfragen ausgelotet. Wie Ullrich weiter berichtete, sei man in puncto Barrierefreiheit auch mit Gastronomen im Gespräch. Jedoch sei die Altstadt "sehr problematisch".

Mit Rampen, deren Anschaffungspreis sie auf knapp 200 Euro bezifferte, könnten kleine Treppen überbrückt werden, ab vier Stufen würde es jedoch zu steil. Aber "ich muss sagen, dass die Geschäftsleute schon gern mitmachen". Wobei natürlich auch der Preis eine Rolle spiele. In diesem Kontext war schnell der Bogen zum Thema Kopfsteinpflaster geschlagen; besonders Rollstühle und Rollatoren haben es vielfach schwer. "Denkmalschutz und Barrierefreiheit dürfen kein Widerspruch sein", betonte Schmutz. Ihm sei bewusst, dass Bereiche, in denen noch das große Pflaster verlegt ist, Einschränkungen mit sich bringen, die nach und nach in Angriff genommen werden sollen.

Vieles ist in Ladenburg bereits angestoßen. Um von der Hauptstraße aus einen barrierefreien Zugang zur Stadtbibliothek und Tourist Info zu schaffen, holt die Stadtverwaltung ein Vermessungsbüro ins Boot, da es gilt, auf wenig verfügbarem Platz ein vertretbares Gefälle zu modellieren. Im Fokus stehen aktuell auch die Bushaltestellen: Die Vorgaben eines barrierefreien Einstiegs erfüllt bislang lediglich die Station in der Benzstraße; bis 2020 sollen Carl-Benz- und Ankerplatz folgen. Und bis 2022 müssen sämtliche Haltestellen barrierefrei sein.

"Es hat sich schon einiges getan", befand AG-Mitglied Ingrid Tischler, und Wiebke Ullrich ergänzte: "Wir sind ja auch im Dialog."