Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Leute wollen ihn sehen, den Wasserturm. Dass das Industriedenkmal für die Öffentlichkeit zugänglich wird, war auch eine Vorgabe der Sanierungsstifterin Gerda Tschira. Seit zwei Wochen bietet der Heimatbund sonntags sechs Führungen durch das Wahrzeichen an, und bisher waren alle ausgebucht.

Das Interesse freute nicht nur die Vorsitzende des Heimatbundes, Carola Schuhmann, sondern auch den Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz. Die Stadt übertrug die Führungen dem Heimatbund, der Gebäudemanager der Verwaltung, Götz Speyerer, sowie Bauexperte Herbert Felbek schulten die Ehrenamtlichen des Vereins.

"Die vielen Anfragen bestätigen uns, dass es richtig war, die Führungen schnell anzubieten", sagte Schuhmann der RNZ. Auch Schmutz war klar, dass die Nachfrage groß sein wird. Die Corona-Vorgaben erlauben pro Führung jeweils zehn Personen, so waren die Tickets schnell vergriffen. Auch der Technik-Experte Felbek ließ es sich nicht nehmen, einige Gruppen selbst durch den frisch renovierten Wasserturm zu führen.

Zehn Personen dürfen nach aktuellen Corona-Vorschriften an der Führung teilnehmen. Foto: Sturm

Schmutz dankte dem Heimatbund für die Übernahme der Führungen und erinnerte daran, dass die Stadt- und Museumsführer des Vereins über einen großen Erfahrungsschatz verfügen.

Der Bau des Wasserturms wurde an Weihnachten 1903 fertiggestellt, und damit begann bei der Wasserversorgung Ladenburgs eine neue Ära. Zuvor musste das Wasser für den täglichen Bedarf aus den Brunnen geschöpft werden – mit der Einweihung des Wasserturms konnten die Menschen den Wasserhahn öffnen, und sauberes Wasser floss heraus. Das Rohrleitungsnetz war um 1903 knapp neun Kilometer lang. "Heute hat unser Netz eine Länge von 90 Kilometern", erklärte Felbek. Das Funktionsprinzip sei eigentlich recht einfach. Brunnenwasser wird mittels starker Pumpen in den Wassertank im oberen Bereich des Turms befördert. Die Höhe des Bauwerks, der Ladenburger Wasserturm misst 42 Meter, sorgt für den Wasserdruck, der nötig ist, um das Trinkwasser durch die Leitungen in die Haushalte zu fördern.

Mit dem 250.000 Liter fassenden Tank konnten am Anfang alle Haushalte versorgt werden. Für die Feuerwehr wurde ein Löschwasser-Anteil reserviert, damit bei einem Brand genug Löschwasser zur Verfügung stand.

Im Laufe seiner Betriebszeit musste der Wassertank immer wieder repariert werden. Felbek sagte, dass in den 1970er-Jahren der Tank undicht war und geschweißt werden musste. Er könne sich noch heute an die Flüche des Handwerksmeisters Georg Ernst erinnern, denn die Bleche und die Schweißapparate sowie die schweren Gas- und Sauerstoffflaschen mussten alle über die Treppe nach oben getragen werden. Einen Aufzug hat der Wasserturm nie bekommen.

Blick aus 25 Metern Höhe des Wasserturma über die Römerstadt. Foto: Sturm

Die technischen Details waren zwar interessant – die meisten Führungsteilnehmer freuten sich aber besonders auf den Blick von oben auf die Stadt. Nach der zweiten Etage bei etwa 25 Metern war aus Sicherheitsgründen allerdings Schluss. "Ich wäre gerne bis ganz nach oben geklettert", erzählte Gerhard Mertin. Die Fotos von ganz oben, wollte er Verwandten nach Amerika schicken.

Für ihn war es der erste Wasserturmbesuch, obwohl er schon seit mehr als 65 Jahren in Ladenburg lebt. Das Gebäude hat ihn auch deshalb fasziniert, weil er ein "alter 03er sei". Der Fußballverein FV 03 wurde genau in dem Jahr gegründet, als der Wasserturm eröffnet wurde. Mertin erinnert sich noch an die Zeit, als die 03er auf dem staubigen Wasserturm-Sportplatz 1974 in der höchsten Amateurklasse Deutschlands spielten.

Seit 35 Jahren lebt Karl-Heinz Blesch in Ladenburg und auch er war noch nie im Innern des Wasserturms. Er nahm mit seinem Sohn Tobias an der Führung teil. "Sehr gelungen", sei die Renovierung, und beide begrüßten, dass das Wahrzeichen wieder im Besitz der Stadt ist. Das freute auch Johann Fischer und seine Frau Beate. Die beiden blicken jeden Tag von ihrem Wohnort in Neckarhausen auf den Wasserturm. Die Geste von Gerda Tschira, den Turm zu sanieren, fanden beide "fantastisch".

Fast bei jeder Führung wurden die Wasserturm-Führer gefragt, wie viel der Umbau eigentlich gekostet hat. "Die Stadt und Frau Tschira haben darüber Stillschweigen vereinbart", sagte Ingrid Wagner, die am vergangenen Sonntag einige Gruppen durch den Wasserturm führte.