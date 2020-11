Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Corona-Pandemie schränkt weite Teile des Lebens ein. Auf dem Ladenburger Wochenmarkt geht es aber fast zu wie eh und je. Die RNZ schaute sich um und stürzte sich am Freitag ins Markttreiben.

Es sind viele auswärtige Gäste auszumachen, die sich geduldig in die Wartereihen einordnen. Die Stadtverwaltung hat jüngst eine Maskenpflicht für den Wochenmarkt angeordnet, und die kontrollieren Gemeindevollzugsbeamte auch. "In Corona-Zeiten ist eben vieles anders. Gerade heute sind die Leute richtig aggressiv", findet die Verkaufslegende des Wochenmarktes, die alle nur Anne nennen. Mit viel Freude bedient sie die Kundschaft am Stand von Lore und Karl Meng. Manchmal müsse sie mit uneinsichtigen Kunden auch mal ein ernstes Wörtchen reden. So fasste ein Mann andauernd die Ware an, obwohl das nicht nur in Corona-Zeiten unerwünscht ist. "Das muss doch nicht sein", sagt Anne. Sie pocht auf die Einhaltung der Regelung.

Auch Chefin Lore Meng, die den Fleisch- und Wurstwagen managt, hat an diesem Freitag eine komische Stimmung festgestellt. Ansonsten sei der Wochenmarkt – gerade in Corona-Zeiten – ein Segen für die Stadt, finden sie und ihr Mann Karl, der Stadtrat in der Römerstadt ist.

Viele Markthändler sind schon seit Jahrzehnten dabei. Die Warteschlangen vor dem Stand von "Feinkost-Brandt" sind lang, was die Unternehmer natürlich freut. Auch das Team von "Käse-Brunn" verkauft seit über 20 Jahren Käse in einer riesigen Auswahl sowie Eier. Die gehen kurz vor der Adventszeit in großen Mengen über die Ladentheke. Offensichtlich beginnt in den Haushalten nun bald die Weihnachtsbäckerei.

Verkäuferin Ursula Friedmann ist ebenso seit 20 Jahren dabei. Die Atmosphäre des Ladenburger Wochenmarkts findet sie einfach nur "zauberhaft". Wenn sie Vergleiche zum Mannheimer Wochenmarkt zieht, dann könne Friedmann nur schwärmen. "Hier geht alles gesitteter zu", findet die Käsefachverkäuferin. "Die Menschen sind nicht so hektisch und nehmen sich auch mal Zeit für ein Schwätzchen."

Ein Schwätzchen auf dem Wochenmarkt schätzen aber auch die "Einheimischen". Meta Schmich, die früher den Friseursalon Schmich führte, und Wiltrud Schreckenberger haben sich nach vielen Wochen am Freitag mal wieder getroffen. "Es gibt viel zu erzählen, denn trotz Corona ist einiges passiert", sagen die beiden Frauen. Für sie ist der Wochenmarkt auch als Treffpunkt wichtig. "Die Ladenburger können stolz auf ihren Wochenmarkt sein", sagt Reinhard Kastner, der mit seiner Lebenspartnerin jeden Freitag den Markt besucht.

Die beiden kommen aus Neckarhausen und sie finden die Stimmung auf dem Marktplatz "einmalig". "Es macht uns Freude, hier einzukaufen", erklärt der Ex-Fußballer der DJK Neckarhausen. Der Ladenburger Markt sei ein "Volltreffer".

Begeistert sind auch Friedl und Heinz Küsterer, die auf dem Wochenmarkt einkaufen, um am Abend eine schöne Vesper in ihrem Wohnmobil zu haben. Am Mittwoch sind sie mit ihrem fahrenden Heim von Bielefeld nach Ladenburg gekommen – und das nicht zum ersten Mal. Sie finden den Stellplatz an der Alten Römerstraße einfach "genial" , ebenso wie den Wochenmarkt. "Selten haben wir einen schöneren Markt mit solch qualitätsvollen Produkten gesehen", sagt Friedl Küsterer. Sie kaufte beim Gemüse- und Obststand von Jack und Christiane Ernst Trauben. Am benachbarten Stand von Dieter Hege deckten sich die beiden mit einem Likörchen ein. "Ein Likörchen gehört zum Abendbrot dazu – dann schläft man besser", meint das Ehepaar und lacht.

Gut angenommen wird auch das Angebot von Feinkost Tzounis. Gefüllte Weinblätter, eine riesige Olivenauswahl aber auch italienische Köstlichkeiten sind hier zu haben. Verkäuferin Maria nimmt gerne die Markttage in Ladenburg wahr. "Die Menschen hier sind ausgesprochen freundlich – nur heute geht es etwas hektisch zu", meint die Marktfrau, die ebenfalls Vergleiche mit Märkten in Großstädten heranziehen kann. Sie macht es kurz und knapp: "Ladenburg ist klasse."

Ganz so einfach war es aber nicht, als der Ladenburger Wochenmarkt im September 1985 ins Leben gerufen wurde. Im Gemeinderat gab es Diskussionen: Die Befürworter wollten die Altstadt stärker beleben, die Kritiker befürchteten, dass die damals noch vorhandenen Lebensmittelgeschäfte in der Altstadt durch einen Wochenmarkt Umsatzeinbußen haben könnten.

Letztendlich bekam der Markt eine Mehrheit im Rat und wurde zunächst auf dem Domhofplatz angesiedelt. Die Nachfrage war 1996 aber so groß, dass er auf den Marktplatz umzog. Die Existenzberechtigung des Ladenburger Wochenmarktes, der dienstags und freitags öffnet, ist heute längst kein Thema mehr. Alle Geschäftsinhaber in der Altstadt sind froh, dass es einen Wochenmarkt gibt, denn vom Publikumsaufkommen profitieren auch die Einzelhändler in der Stadt.