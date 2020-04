Ladenburg. (pol) Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde bei der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar ein Feuer in der Industriestraße gemeldet. Laut dem Anrufer waren dort etwa 100 Quadratmeter einer Grünfläche in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellten die fest, dass zwischen einem Palettenlager der Firma Gösswein und dem Gebäude der Firma Total-Feuerschutz gut 20 Quadratmeter Rasen brannten. Die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Das Feuer griff auf keine Gebäude über, es gab auch keine Personen- oder Sachschäden. Die Polizei schließt aus, dass ein "Zündler" am Werk war.