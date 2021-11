Die Informationsveranstaltung der Planungsmeinschaft „Vielfalt“, deren Mitglieder an mehreren Ständen im Ladenburger Waldpark Rede und Antwort standen, war sehr gut besucht. 30 Wohnungen des Mehrgenerationen-Projekts in der Nordstadt sind bereits vergeben, das Mitglieder-Wachstum derzeit stark. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Auf gute Resonanz stieß die jüngste Info-Veranstaltung der Planungsgemeinschaft "Vielfalt". 45 Besucher, die sich für das Mehrgenerationen-Wohnprojekt in der Nordstadt interessierten, zählten die "Vielfalt"-Mitglieder, die an mehreren Ständen im Waldpark Rede und Antwort zu verschiedenen Themen standen, allein in der ersten halben Stunde. Für die "Vielfalt"-Aktiven war das keine Überraschung: "Es war zu erwarten, dass wir im Endspurt wachsen", sagte Kevin Schönleber, der bei "Vielfalt" dem Arbeitsteam (AT) "Aufnahme" angehört, "denn wenn es konkreter wird, treten die Leute eher bei."

Der Kauf des 6700 Quadratmeter großen Grundstücks soll schon bald erfolgen, der Baubeginn im kommenden Jahr, und bald steht die Präsentation auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Von den 70 bis 80 Wohnungen, die entstehen sollen, sind bislang 30 fest vergeben. "Wir wachsen gerade stark", berichtet Schönleber, "es läuft tipptopp." Und meint damit auch weitere Schritte, wie etwa die Gründung der Genossenschaft vor Kurzem: "Das war ein schöner Moment."

Sie hat 14 Gründungsmitglieder und heißt "ViLaGe", was für "Vielfalt – Ladenburg – Genossenschaft" steht, erklärt Aufsichtsrätin Kirsten Klempert. Dem Gremium gehören außerdem Gerd Stratmann (Vorsitzender) und Sandra Bührdel an, Vorstandsmitglieder sind Klara Bromberger und Agnes Hotz-Wagenblatt. Nach Prüfung durch den Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften (PkmG) erfolgt der Eintrag ins Genossenschaftsregister. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist der Erwerb zweier Pflichtanteile zu je 500 Euro, während die wohnungsbezogenen Pflichtanteile sich auf je 30 Prozent des jeweiligen Wohnungswertes belaufen. Diese Einlagen, die bei Auszug zurückerstattet werden, ermöglichen Kreditaufnahmen, und für die genossenschaftlich Wohnenden werden die Raten als monatliche Mietzahlungen umgelegt.

"Wir streben 20 Wohnungen an, die genossenschaftlich gebaut werden", sagt Klempert. Und da bei "Vielfalt" gerade der Gemeinschaftsgedanke hochgehalten wird, sollen durch das Genossenschafts-instrument auch zwei Sozialwohnungen entstehen.

Wie ihre Mitstreiter war Kirsten Klempert beim Info-Nachmittag eine begehrte Ansprechpartnerin, wobei vielfach Fragen zu Finanzierungsmöglichkeiten im Mittelpunkt standen. Zu den Interessenten zählten vor allem Familien, die hier ein "tolles Zukunftsprojekt" sehen, aber auch einige Alleinstehende, die die Anonymität ihrer Wohnungen gegen "mehr Leben um sich" tauschen und sich auch gerne in der Gemeinschaft engagieren möchten.

Gerade der menschliche Mix gehört zu den Kriterien, die auch Dirk Nowakowski begeistern. Der 66-Jährige und seine Frau leben in Edingen, aber "Ladenburg war schon immer Kaffeetrinken". Nun haben sie sich entschlossen, ihren Wohnsitz komplett hierherzuverlegen und dafür den Weg der genossenschaftlichen Möglichkeiten zu gehen. "Die Idee finde ich gut", sagt Nowakowski, der als Erzähler und Bühnenbildner im Mannheimer Puppentheater arbeitet und auch beim Info-Termin extra einen Puppenbühne zur Kinderunterhaltung aufgebaut hatte.

Dass die Realisierung des generationenübergreifenden Vorhabens mit Rainer Kroll von einem erfahrenen Projektbegleiter unterstützt wird und auch ein Finanzberater involviert ist, "gab mir Sicherheit". Anfangs kannte er niemanden, wurde aber schnell warm mit seinen Mitstreitern: "Was mir sehr gut gefällt: Es gibt kein Alphatierchen, keinen, der dominant ist – es ist wirklich sehr angenehm." Sämtliche Entscheidungen würden basisdemokratisch gemeinsam getroffen, und zu entscheiden gebe es eine ganze Menge. "Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist", lacht Nowakowski und erzählt vom Austausch über Dinge, die ihm, der zuvor noch nie gebaut habe, im Vorfeld gar nicht klar waren. Aber er erzählt davon mit Begeisterung: "Die Bauweise ist spannend, das Energiekonzept auch." Das gemeinschaftliche Konzept sowieso: Zwar habe jeder seine eigene Wohnung, aber einige Räumlichkeiten, seien es Dachterrasse mit angrenzendem Gemeinschaftswohnzimmer, Werkstatt oder Büroflächen, können von allen genutzt werden. Auch durch die Laubengang-Architektur begegne man sich und treffe Leute. Und hinsichtlich Barrierefreiheit sei der Aufzug "natürlich toll".

Über "sehr viel Zulauf bei diesem Treffen" freute sich auch Michael Kappel, engagiert im "Vielfalt"-AT Finanzen und erleichtert über die Möglichkeit der Gespräche in Präsenz. Zu den Grundgedanken gehört schließlich, dass diejenigen, die eines Tages gemeinsam wohnen, sich schon vorher kennenlernen. Der Aufnahmeprozess erfolgt mehrschrittig.

Zum aktuellen Wohnungsstand erläutert Kevin Schönleber, dass das sogenannte Südgebäude zu über 50 Prozent belegt ist, das Dachgeschoss bereits "komplett voll". Derzeit werden unter anderem Familienmaisonettes (Erdgeschoss und erstes Obergeschoss) mit privaten Gärten angeboten.