An der Weinheimer Straße, wo heute ein großes Schild über das Neubaugebiet informiert, soll voraussichtlich Anfang 2025 das Gesundheitshaus Ladenburg eröffnet werden, in dessen Praxen-Vielfalt eine ganzheitlich orientierte Heilkunde angestrebt wird. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Ein lebendiges Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit sozialer Mitte in der Nordstadt zu verwirklichen, ist das Ziel der Planungsgemeinschaft "Vielfalt Ladenburg". Mit dem Baubeginn rechnen die Mitglieder ab Jahresende. In einem der vier Baukörper auf dem 6700 Quadratmeter großen Areal, dem nordöstlich ausgerichteten Gebäude, soll das "Gesundheitshaus Ladenburg" entstehen. Quasi ein "Projekt im Projekt", für das es bereits drei feste Mieter gibt.

Nun wird das Vorhaben öffentlich vorgestellt, unter anderem mit einem Online-Infotermin Ende März, um weitere Flächen mit Praxis-Leben zu füllen. Fest steht: "Es soll ein Gesundheitshaus werden, das nicht nur klassisch schulmedizinisch ausgerichtet ist", erklärt Katharina Neidhardt, eine der drei Geschäftsführerinnen des gesamten Wohnprojekts und zugleich Vorsitzende des Fördervereins La Vie, der als Teil der Planungsgemeinschaft Initiativen begleiten und unterstützen möchte, "die ein ganzheitliches Verständnis menschlicher Gesundheit verwirklichen möchten".

"Unser Anliegen ist es, in unserem Gesundheitshaus vorsorgend und heilend Menschen jeden Alters ganzheitlich und achtsam auf ihrem Weg zu begleiten", halten die Initiatoren in ihrer Präsentation fest. Fest dabei sind schon Katharina Neidhardt, systemische Supervisorin und Heilpraktikerin, die seit 2005 in ihrer eigenen Praxis arbeitet. Auch ihr Ehemann Hans Neidhardt, Diplompsychologe und Psychologischer Psychotherapeut, wird seine Psychotherapiepraxis in Ladenburg weiterführen und "Seminare zu individuellen und kollektiven Wandlungsprozessen anbieten".

"Vielfalt"-Mitglied Christoph Weinig wird darüber hinaus seine ergotherapeutische Praxis, in der er Klienten mit neurologischen, orthopädischen und demenziellen Erkrankungen behandelt, künftig ebenfalls ins hiesige Gesundheitshaus verlegen. Er bietet als "Mindfull-Barefoot-Running-Coach" außerdem Kurse und Coaching in den Bereichen Barfuß-Laufen, achtsames Laufen und Bewegungstraining an.

Derzeit sei man darüber hinaus im Gespräch mit potenziellen Trägern der geplanten Palliativ-WG für bis zu vier junge Erwachsene, wie Katharina Neidhardt ausführt. Zudem habe eine Arztpraxis ihr Interesse an dem Standort signalisiert. Vor allem soll Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe Einzug halten, außerdem Praxen für Osteopathie, Craniosacraltherapie, Shiatsu und Feldenkrais: "Das ist das, was wir momentan abfragen." In einem ersten Entwurf für mögliche Nutzungen finden sich zudem Praxen für kreative und kreativ-therapeutische Methoden, für Ayurveda-Behandlungen sowie Räumlichkeiten für Seminare und Meditation. In Stein gemeißelt ist die Belegung also noch längst nicht, und das gilt auch für die Größen und Zuschnitte der zu kaufenden oder zu mietenden Praxisflächen. Diese sind ähnlich wie im Wohnprojekt verhandelbar, und können noch individuell angepasst werden. Als Einzugstermin wird aktuell Anfang 2025 angenommen.

Angesprochen sind also Personen aus Heil- und Gesundheitsberufen, "die mit uns zusammen das Anliegen einer ganzheitlich orientierten Heilkunde realisieren möchten", schreiben die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitshaus. Speziell an diesen Personenkreis richtet sich der Online-Infoabend am Montag, 28. März, 20 Uhr, bei dem Konzept, Architekturentwürfe und Planungen präsentiert werden sollen. Anmelden können sich Interessierte dazu per E-Mail an die Adresse kontakt@gesundheitshaus-ladenburgde.

Info: Weitere Informationen zum Projekt unter www.gesundheitshaus-ladenburg.de und www.verein-lavie.de.