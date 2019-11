Die 27 Jugendfußballer der Ladenburger Sport-Vereinigung zeigten sich am Samstag stolz auf dem Rasen des Mannheimer Carl-Benz-Stadions. Foto: zg

Ladenburg. (RNZ) "S-V-Wehe! S-V-Wehe!", dröhnte es schon eineinhalb Stunden vor Spielbeginn um das Mannheimer Carl-Benz-Stadion, als die 27 Jugendfußballer der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) Aufstellung bezogen und sich mit Rebecca Schrepp, der Einlaufkinder-Beauftragten von Waldhof Mannheim, lautstark einstimmten.

Zunächst legten die Kinder in der Kabine Trikot und Fußballschuhe an, bevor es zum ersten Mal auf den "heiligen Rasen" ging. Nach einem Erfrischungsgetränk und letzten Regieanweisungen wurde es langsam ernst. Die Nachwuchsfußballer stellten sich im Spielertunnel auf. Und kaum standen sie dort in Reih und Glied, klatschte Bernhard Trares, der Trainer des SV Waldhof, die begeisterten Kinder ab.

Dann wurde es laut. Der Stadionsprecher gab die Mannschaftsaufstellungen bekannt. Als schließlich die Waldhof-Hymne angestimmt wurde, marschierten die Kids Hand in Hand mit den Profifußballern hinaus in die Arena.

Ein souveränes Winken in das weite Rund - und dann ging es für die Jugendkicker auch schon wieder zurück in die Kabine. Diesmal schafften sie das Umziehen in Rekordzeit. Schließlich wollte niemand das Spiel verpassen, das mittlerweile angepfiffen worden war.

Dass der SV Waldhof einen weniger glücklichen Tag erwischte und das Spiel gegen die Bayern aus Unterhaching verdientermaßen mit 0:3 verlor, konnte die Freude der LSV-Kicker kaum mehr beeinträchtigen.

"Sie werden noch lange von diesem einmaligen Erlebnis zehren, das die beiden Vorsitzenden der Abteilung Fußball Erich Müller und Nils Kirsten möglich gemacht hatten", heißt es abschließend in einer Pressemitteilung der Fußball-Abteilung der LSV.