Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Palette war emotional breit gefächert: eindringlich, als Martin Luther Kings berühmte Rede "I have a dream" musikalisch-rhythmisch unterlegt erklang, beschwingt beim leidenschaftlichen Gipsy-Walzer und berührend, als Katrin Armani sich am Klavier zu "Bitte geh nicht fort" begleitete. Jenem Brel-Chanson "Ne me quitte pas", der durch Marlene Dietrich einst auch in Deutschland bekannt wurde. Die es gewagt hatte, "sich öffentlich gegen Hitler auszusprechen - deshalb ist sie für uns eine wichtige Person gewesen in diesem Repertoire", so die Sängerin. "Refugee Music" war das Programm überschrieben, mit dem Katrin und Marcus Armani, zusammen das Ladenburger Duo Armani², auf Einladung der Amnesty-International-Gruppe Ladenburg-Schriesheim im Domhof gastierten.

Nach eigener Schätzung 150 Gäste begrüßte Sprecherin Bärbel Luppe im "übervollen Saal". Was die Veranstalter ungemein freute, aber anfangs auch zu einigem Stühlerücken geführt hatte. Für die Temperaturen im völlig überheizten Raum konnten die Mitglieder der Menschenrechtsorganisation definitiv nichts - doch den grandiosen Musikern gelang es schnell, die Hitze ein wenig vergessen zu machen.

Die Armanis, vor Kurzem erst mit einer Urkunde für kulturelles Engagement ausgezeichnet, spannten in eigenen Arrangements den Bogen von Refugees, also Flüchtlingen in der Nazizeit, bis hin zu zeitgenössischen verfolgten Künstlern und Komponisten - was zeige, so Luppe, dass die Freiheit der Kunst nicht selbstverständlich und der Einsatz für die Einhaltung von Menschenrechten weiterhin erforderlich sei: "Wir brauchen die Erinnerung als Schutzwall", sagte die Amnesty-Sprecherin, bevor Jazz-Gitarrist Marcus Armani den Abend mit der Sinti-Melodie "Tears" eröffnete. Ein Stück, das damals von Generation und Generation überliefert wurde und schließlich von Django Reinhardt auf Schellack-Platte gebannt wurde. Als Angehöriger der Sinti versuchte Reinhardt in den 40er-Jahren, mit seiner Familie aus dem besetzten Paris zu flüchten - beim zweiten gescheiterten Versuch übergab ihn die Schweizer Grenzpolizei an die deutschen Kollegen. Wo seine Kunst Reinhardt das Leben rettete, denn er geriet an einen Polizeipräfekten, der sich als großer Bewunderer erwies und der Familie eine Flucht-Möglichkeit eröffnete.

Eine grandiose Meisterleistung lieferte Katrin Armani etwa mit einer sephardischen Ballade ab, in der Sprache also, die im 13. und 14. Jahrhundert von Spanisch sprechenden Juden gesprochen wurde. Allein mit ihrer klaren, raumfüllenden Stimme, die Gänsehaut erzeugte und neben den beeindruckten Gästen auch Ehemann Marcus applaudieren ließ.

Dieser erntete anerkennendes Raunen etwa für ein Stück des US-amerikanischen Blues-Pianisten und Sängers Leroy Carr, der ein "unfassbares musikalisches Oevre" hinterließ, obwohl er schon mit 30 Jahren verstarb. Besagter "How-long-Blues" sei nicht wie üblich zwölf-, sondern nur achttaktig und dadurch "sumpfiger und grooviger".

Diesen beiden leidenschaftlichen und bestens aufeinander eingespielten kreativen Musikern zuzuhören, ist Genuss und macht einfach Spaß. Und auch die diversen Bezugsrahmen bleiben durch die Erläuterung der Schicksale und Hintergründe der jeweiligen Interpreten nachhaltig im Gedächtnis.

Sei es Django Reinhardts Vorliebe für feine Kalbslederschuhe, die exzentrische Blüten getrieben haben soll, oder die in Amerika wiederholte Hochzeit des Ehepaars Weill, das sich in Deutschland nach der Machtergreifung der Nazis hatte scheiden lassen und in die USA emigriert war. Eindrücklich auch die Worte, die Marcus Armani einst von einem Gypsi-Musiker hörte, der ihm erklärte: "Wenn du keine Stadt hast, kein Land, kein Museum oder Geschichtsbuch, dann brauchst du was, was du mitnehmen kannst. Und das ist bei uns die Leidenschaft, die Passion."

Wie Bärbel Luppe im Gespräch ausführte, engagieren sich dankenswerterweise viele Künstler für Amnesty, wobei die Gruppe stets auf thematische Bezugspunkte achte. Armani2 hatten die Organisation schon vor wenigen Jahren mit einer Veranstaltung zu "Refugee Music" unterstützt, die in Schriesheim ebenfalls erfolgreich gewesen war.