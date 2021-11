Der Bakö-Standort an der Benzstraße in Ladenburg wurde 1973 gegründet. Aktuell sind dort 85 Mitarbeitende beschäftigt. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. "Wir haben gerade erfahren, dass unsere Arbeitsplätze in zwei Jahren wohl wegfallen werden. Die Stimmung bei der Bäko ist alles andere als friedlich, und auch ich bin frustriert", sagte ein Bäko-Mitarbeiter dieser Tage der RNZ. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt der Niederlassungsleiter des Standortes Ladenburg, Gunter Hahn, dass derzeit im Unternehmen über ein neues Standort-Konzept gesprochen wird. Eine Beratungsfirma hatte eine Standortanalyse vorgenommen, und die besagt nichts Gutes für Ladenburg.

Hahn erinnert im Gespräch mit der RNZ an die Fusion 2018, als in Duisburg die neue Bäko-Zentrale entstand. Der Hauptsitz ist nun im Ruhrgebiet angesiedelt, die Zweigniederlassungen in Nürnberg, Rellingen und Ladenburg waren mit ihren großen Lagerhallen geeignet, die aus aller Welt eingehenden Rohstoffe einzulagern. "Es war aber schon 2018 klar, dass vier Lager-Standorte nicht zukunftsfähig sind", sagt Hahn. Wenn man fusioniert, müsse ein Mehrwert herauskommen. Die Standortanalyse soll ergeben, wie die Warenströme künftig effektiver gemanagt werden können. In drei bis fünf Jahren soll dieser Prozess abgeschlossen sein, dann wird es nur noch zwei Lagerstandorte der Bäko geben – einen im Süden, einen im Norden.

Über die Planungen und Vorhaben wurden die 85 Mitarbeitenden des Standortes Ladenburg dieser Tage in einer Betriebsversammlung informiert. Wo das neue Lager gebaut werden soll, stehe noch nicht fest. Wegen der zeitintensiven Genehmigungsverfahren werde es aber noch eine Zeit lang dauern. Die vom besorgten Mitarbeiter angesprochenen zwei Jahre seien "nicht korrekt", sagt Hahn. Rund die Hälfte der am Standort Ladenburg tätigen Mitarbeitenden sind im Lagerbereich beschäftigt. Diese Arbeitsplätze würden mit Sicherheit wegfallen, denn der Bau eines modernen Bäko-Logistikzentrums sei unausweichlich.

Hahn selbst, aber auch seine Vorgänger haben immer wieder die zentrale Lage Ladenburgs inmitten der Metropolregion mit direktem Autobahnanschluss gelobt. Die Analyse habe aber gezeigt, dass heute andere logistische Erwartungen bestehen, die Ladenburg nicht erfüllen könne. Ob die Verwaltung auch aufgegeben wird, stehe noch nicht fest, sagt Hahn. "Früher war es normal, dass Verwaltung und Lager an einem Standort vereint sein sollten. Das ist heute nicht mehr der Fall", meint er. Noch sei nicht alles in trockenen Tüchern, betont er: "Wir sind noch immer am Anfang eines Prozesses." Die Standortleitung übernahm er 2019. Er betont, dass es ihm wichtig sei, die Mitarbeitenden in der Betriebsversammlung über den aktuellen Stand zu informieren.

Dass es Enttäuschung gab, kann er nachvollziehen. "Jeder hatte damit gerechnet, dass die Standorte Ladenburg und Duisburg bleiben", sagte der Manager. Ob die Lager-Beschäftigten auch am neuen Standort weiter beschäftigt werden können, konnte Hahn noch nicht sagen. "Wir wissen nicht einmal, wo der neue Standort sein wird. Erst wenn wir das wissen, können wir dieses Thema angehen", meint er. Er ist aber sicher, dass die Mitarbeiter auch woanders "exzellente Beschäftigungsperspektiven" haben, denn in der Logistikbranche würden überall Mitarbeitende gesucht. Hahn räumt ein, dass es nach der Betriebsversammlung "Unruhe gab", besonders unter den Beschäftigten des Lagers. Fakt sei aber auch, dass alle Mitarbeiter zumindest für die nächsten drei Jahre einen sicheren Arbeitsplatz hätten. Als der Bäko-Standort in der Römerstadt 1973 gegründet wurde, galt Ladenburg als Mittelpunkt. Inzwischen gab es mehrere Umstrukturierungen, gefährdet war der Standort aber bisher nie.

Was mit dem Grundstück passiert, sei ebenfalls Teil der Standortanalyse, denn die Bäko ist Eigentümerin der Fläche. Im Umfeld des Standorts gab es starke Veränderungen hin zur Wohnbebauung. Hahn kann sich daher gut vorstellen, dass das Gelände in ähnlicher Weise genutzt werden könnte. "Eine Win-Win-Situation sei denkbar", meinte er. Die Stadtverwaltung wurde über die Standortaufgabe noch nicht informiert. Das werde umgehend erfolgen, wenn das Gesamtkonzept klar ist, sagte Hahn.

Bürgermeister Stefan Schmutz konnte zu den Vorhaben der Bäko dementsprechend noch nichts sagen. Er habe jüngst lediglich von einem Veränderungsgerücht gehört. Für Ladenburg ist die Entwicklung jedenfalls ein weiterer Rückschlag. Bereits 2015 verlagerte Reckitt-Benckiser seinen Standort nach Polen. Damit fiel einer der wichtigsten Gewerbesteuerzahler weg.

Im Mai 2020 teilte dann der ABB-Konzern mit, dass der Standort Ladenburg mit dem Forschungszentrum aufgegeben wird. Nun kündigen sich bei der Bäko ähnliche Schritte an, die ebenfalls Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen haben werden.