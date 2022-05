Das Drehkreuz am Eingang ist installiert. Bademeister Senol Genc nimmt nur noch ein paar Einstellungen vor. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Die Freibad-Saison startet in der Römerstadt am Freitag, 13. Mai, um 9 Uhr. "Die Becken sind aufgefüllt, und die Technik funktioniert einwandfrei", gab Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses die Informationen des Bademeister-Teams weiter.

"Der Weg ins digitale Zeitalter wurde auch bei unserem Freibad gegangen", sagte Schmutz und bezog sich dabei auf das neu eingerichtete Drehkreuz mit Kassensystem am Eingang zum Bad. Bademeister Senol Genc nehme derzeit nur noch ein paar Feineinstellungen vor.

Ziel der Verwaltung ist es, möglichst viele Badegäste zum bargeldlosen Zugangsverkehr zu bewegen. Per Ticket-Scan können Nutzer das Bad dann schnell betreten, das soll lange Warteschlangen verhindern. Tageskarten, die bar am Kassenhäuschen bezahlt werden, sollten die Ausnahme sein, sind aber möglich. Corona-Auflagen werde es in dieser Saison nicht geben, teilte Schmutz mit.

Der Ticketverkauf für Familien-Saisonkarten startet am heutigen Freitag zwischen 9 und 16 Uhr im Rathaus sowie am Samstag zur gleichen Zeit und nach der Eröffnung an der Freibadkasse. Über die App "eTicket BW" können Abend-, Einzel- und Familientageskarten erworben werden.