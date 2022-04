Von Axel Sturm

Ladenburg. Einen sonnigeren Auftakt ins 75. Jubiläumsjahr hätte sich der Vorsitzende des Kleingartenvereins, Jürgen Weygold, nicht wünschen können. Am Ostermontag hatten er und die "Vereins-Osterhäsin", Susanne Gutscher, über 30 Kinder in der Kleingartenanlage am Heddesheimer Weg zur Osternestersuche zu Gast. Nach einer dreijährigen Pause konnte die Veranstaltung wieder stattfinden, und es war für die Vereinsverantwortlichen eine große Freude, so viele glückliche Kinder zu sehen.

Die Kleinen konnten sich in der Anlage auf eine aufregende Nestersuche begeben. Sie erhielten von Dieter Kraus eine Spielkarte mit dem Hinweis überreicht, dass der Osterhase die Eier in diesem Jahr besonders gut versteckt hat. Eine gleiche Karte wurde an das Osternest geheftet, das Pärchen musste nun gefunden werden. Dem "Simons-Familien-Nachwuchs" Niclas, Leonie und Leticia gelang dies vorzüglich, sodass die Enkel von Opa Fritz freudestrahlend und stolz die Osternester in den Händen halten konnten.

Die Kinder hörten zuvor aufmerksam zu, als Susanne Gutscher die Ostergeschichte vom Hasen und dem Igel vorlas. Bereits am Ostersamstag gab es im Vereinsheim eine unterhaltsame Bastelstunde. Alle Kinder wurden zum Ostereierbemalen und zu Laubsägearbeiten eingeladen. Werkunterrichtslehrer Christian Schrepp, der auch Mitglied im Kleingartenverein ist, zeigte dem Nachwuchs, wie Figuren aus Holz gebastelt werden. Und die mit einer Laubsäge gebastelten Osterfiguren zeigten die Kleinen bei der Osterfeier dann stolz ihren Eltern.

Jürgen Weygold hat seit seiner Vereinsübernahme im Jahre 2018 viel für die Stärkung der Geselligkeit getan. Ein freundliches Miteinander zwischen den Gartenpächtern ist dem Vorsitzenden wichtig. 120 Gärten gibt es allein in der Anlage am Heddesheimer Weg, und die sind, gerade in der Coronazeit, ein wichtiger Anlaufpunkt für Familien mit Kindern. Um die 70 Kinder springen an manchem Wochenende auf der Anlage herum. "Hier können sie toben und spielen – und der neue Spielplatz wird bestens angenommen", sagte der Vorsitzende der RNZ. Die Warteliste für die Pacht eines Gartens ist lang. "Ich könnte noch 30 Gärten mehr verpachten", meinte Weygold, der bedauert, dass er immer wieder Absagen aussprechen muss. Es gibt daher eine Warteliste, die aber so schnell nicht abgearbeitet werden kann.

Wichtig ist es der Vorstandschaft, dass die Pächterfamilien sich an den Gemeinschaftsprojekten beteiligen. Jüngst wurde der neue Kompostplatz fertiggestellt, und demnächst sind die "Vereinselektriker" gefragt, denn alle Gärten sollen einen eigenen Stromanschluss erhalten. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs soll die große Festveranstaltung am 5. November in der Lobdengau-Halle sein.

"Das Programm mit vielen Ladenburger Bezügen steht", erläuterte Weygold, der die einzelnen Punkte aber noch nicht verraten will. Der Vorstandschaft sei es aber wichtig, Ladenburger Vereine und Institutionen in den Festabend einzubeziehen.

Keinen Freundschaftsbesuch wird es von den Gartenfreunden Kirschbaum aus Chemnitz geben. Mit dem ostdeutschen Verein pflegten die Ladenburger seit vielen Jahren einen freundschaftlichen Kontakt. Die Beziehung wurde nun aber abgebrochen, sagte der Vereinsvorsitzende, der spürte, dass die Partnerschaft längst nicht mehr so fruchtbar ist wie in den Anfangsjahren, kurz nachdem die Mauer fiel.

Bei der Osterfeier waren auch einige Gartenfreunde aus der Anlage "Aufeld" dabei. Dort entstehen derzeit zehn neue Kleingärten parallel zur Boveristraße. Die Ersatz-Gärten für die aufgelöste Anlage am Weinheimer Weg, die der Nordstadt-Bebauung zum Opfer fielen, werden derzeit angelegt.

Gerne würde Weygold aufs Tempo drücken, damit die baulichen Aktivitäten beendet werden können. "Zu großen Druck" will er jedoch nicht ausüben, denn wegen Corona ist bei einigen Pächtern die Kasse ziemlich klamm, und dafür hat man in der Vorstandschaft vollstes Verständnis.