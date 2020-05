Von Axel Sturm

Ladenburg. Zuletzt hatte der Ladenburger Gemeinderat am 19. Februar im Domhof getagt. Kurz danach bestimmte die Corona-Pandemie das Geschehen, und öffentliche Sitzungen waren tabu. Am Mittwochabend versammelten die Stadträte nun erstmals wieder – in der Lobdengauhalle.

Bürgermeister Stefan Schmutz betonte in seinem Bericht, dass in den letzten Wochen "unglaublich viel geleistet wurde. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten alle Beteiligten viel Kraft gekostet. Aber der Einsatz habe sich gelohnt. Denn nach den fallenden Infektionszahlen konnten in der Stadt Schritt für Schritt Lockerungen einsetzen. Spielplätze und Parks wurden geöffnet, und damit der Weg zur "neuen Normalität" beschritten.

Mit viel Abstand und freiwilligem Mund-Nasen-Schutz tagte der Gemeinderat erstmals in der Lobdengauhalle. Foto: Sturm

Ab Samstag dürfen auch die Festwiese und die Neckarwiese wieder betreten werden – nachdem Mannheim und Heidelberg vorgelegt und das Aufenthaltsverbot auf ihren Wiesen am Fluss aufgehoben hatten. Nach wie vor verboten ist die Nutzung der Grillwiese beim Schwimmbad. "Ladenburg hat sich diszipliniert verhalten – wir alle haben uns diese Normalität verdient", sagte Schmutz.

Seit dem vergangenen Samstag gibt es aber erneut eine "äußerst belastende Situation in der Stadt". Im Johanniter-Haus am Waldpark haben sich nämlich zahlreiche Bewohner und Pflegekräfte mit dem Virus infiziert. Stand Mittwochnachmittag erhielten 15 Bewohner und sieben Pflegekräfte ein positives Testergebnis. Der Gesundheitszustand der 22 Infizierten sei gut, meinte Schmutz. Die Ladenburger seien in Gedanken bei den Bewohnern und Pflegekräften.

Schmutz informierte, dass die Akteure im Haus am Waldpark alles im Griff haben. Es gibt genügend Schutzkleidung, und Quarantäne-Maßnahmen wurden eingeleitet. Weil es sich um ein "lokales Szenario" handele, hat das Gesundheitsamt der Stadt keine Zusatzauflagen gemacht. Sollten sich die Fallzahlen in der Stadt aber erhöhen, müsse über die Rücknahme der Lockerungsschritte gesprochen werden, meinte Schmutz.

Zum Schluss seiner Lageeinschätzung kündigte er an, dass das Römerstadion ab dem 18. Mai für den Vereins-Trainingsbetrieb geöffnet wird. Die Sporthallen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Unter dem Punkt "Anfragen der Ratsmitglieder", ging Schmutz auch auf das Freibad ein. Noch hat das Land keine Signale gegeben, wann die Freibäder und Badeseen wieder geöffnet werden können. "Um Pfingsten erwarte ich eine Klarstellung", meinte Schmutz, der deshalb keinen konkreten Öffnungstermin nennen konnte.