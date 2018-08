Ladenburg. (stu) Der Ladenburger Bauernverband, in dem die landwirtschaftlichen Betriebe der Römerstadt organisiert sind, hat einen neuen Vorsitzenden. Karl Meng, der zwölf Jahre den Verein führte, wurde bei der jüngsten Jahreshauptversammlung nicht wiedergewählt. Er verlor die Kampfabstimmung gegen den 31-jährigen Steffen Linnebach mit 5:9 Stimmen.

Meng führte den Verband zwölf Jahre und wollte seine erfolgreiche Arbeit gerne fortsetzen. Er sagte auf RNZ-Anfrage, dass ihm die Arbeit immer viel Freude bereitet und er sich gerne für seine Berufskollegen eingesetzt habe. In der Sitzung in der "Gaststätte zur Jahnhalle", zu der die Presse nicht eingeladen war, stellte sich Meng daher wieder zur Wahl. "Wir haben in den letzten zwölf Jahren gemeinsam viel erreicht", sagte der CDU-Stadtrat.

Ihm bleibe der erfolgreiche Kampf gegen den Anbau von Gen-Mais auf Ladenburger Feldern in Erinnerung. "Ich habe die Produktion von genmanipulierten Lebensmitteln immer abgelehnt", meinte Meng, der in Neuzeilsheim Bullen züchtet und mit seinem Marktstand auf dem Ladenburger Wochenmarkt das Angebot mit Obst und Gemüse bereichert.

Erst jüngst konnte Meng für seine Berufskollegen einen schönen Verhandlungserfolg erzielen. Die Ausgleichsflächen, die die Landwirtschaft aufgrund der Nordstadtbebauung erhält, könnten sich sehen lassen, meinte Meng. Trotzdem knirscht es im Gebälk der landwirtschaftlichen Vereinigung. Details gab der langjährige Vorsitzende nicht preis. Das gehe nur die Bauern etwas an, meinte er, konnte aber eine gewisse Enttäuschung über die Art und Weise seiner Abwahl nicht verbergen. Schmutzige Wäsche werde er in der Öffentlichkeit aber nicht waschen, so Meng.

Der neue Sprecher des Bauernverbandes, Steffen Linnebach, hat im Vorfeld der Versammlung den Amtsinhaber informiert, dass er gegen ihn antreten werde. "Wir haben mit offenen Karten gespielt", sagte Linnebach im RNZ-Gespräch. Er wollte die Gründe seiner Kandidatur nicht näher erläutern, sondern lieber in die Zukunft schauen. Zum Zweiten Vorsitzenden wurde der Landwirt im Nebenerwerb, Jochen Köhler (48), gewählt. Der Bezirksschornsteinfegermeister hat seinen Hof in Neuzeilsheim und will Linnebach bei seiner Amtsführung unterstützen. Kassier des Bauernverbandes bleibt Thomas Maas.

Linnebach befürchtet, dass durch den Bau des Radschnellweges von Heidelberg nach Mannheim Ackerflächen verloren gehen. Zwar sei noch nicht sicher, ob der Schnellweg überhaupt über Ladenburger Gemarkung führen werde - aber wenn es so kommen sollte, dann müsse die Landwirtschaft in die Planungen einbezogen werden. Schon jetzt sei das Verkehrsaufkommen auf der Alten Römerstraße, die nach Neubotzheim führt, sehr hoch. Auf den Feldwegen sollten Traktoren und nicht Fahrräder Vorrang haben.

Auch die Nitratbelastung des Trinkwassers ist für Linnebach ein Thema. Es sei selbstverständlich, dass sich die Landwirtschaft an der Problemlösung beteiligen sollte, denn auch in Ladenburg sind die Nitratwerte in den Flachbrunnen zu hoch. Der Einsatz von Nitrat sei für die Landwirte zudem eine Kostenfrage. "Schon aus finanziellen Gründen sind wir bestrebt, sparsam mit Düngemitteln umzugehen", meinte der neue Bauernverbandssprecher. Der Landwirtschaftsmeister, der Weizen, Zuckerrüben und Hafer anbaut sowie eine Schweinezucht betreibt, erwähnte zwar, dass es die Landwirte der Römerstadt nicht einfach hätten - aber im Vergleich zu den Kollegen in Norddeutschland sei dies gar nichts. Er fordert für die Berufskollegen in Ladenburg erst gar keine staatliche Hilfe. "Natürlich sind die Erträge durch die Trockenheit schwächer als in den letzten Jahren - aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", meinte Linnebach.

Linnebach ist offen für neue Wege. So nimmt er beispielsweise an einem europäischen Projekt teil, hinter dem er steht. Er hat einen Acker im Westen Ladenburg zur Verfügung gestellt, wo das Hamsteransiedlungsprogramm umgesetzt wird. Er muss darauf achten, dass die unter Naturschutz stehenden Hamster immer eine Rückzugsmöglichkeit haben. "Einen Hamster habe ich noch nicht gesehen, aber ich hoffe natürlich, dass das Programm ein Erfolg wird."

Wenn er in die Zukunft blickt, ist dem jungen Landwirtschaftsmeister nicht bange. "Lebensmittel werden immer gebraucht. Auch wenn unser Beruf viel Mühen bereitet, ich habe schon immer gerne in der Landwirtschaft gearbeitet", sagte Linnebach