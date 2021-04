Ladenburg. (skb) Während negative Corona-Schnelltests für Schüler inzwischen eine Voraussetzung für den Präsenzunterricht sind, gibt es für den Betrieb in Kindergärten keine Testpflicht. Im Ladenburger Anne-Frank-Kindergarten kommt das nicht gut an. "Wir fühlen uns von der Politik auf Landes- und Bundesebene ziemlich vergessen und fordern die Einführung einer Testpflicht auch für Kindergärten", sagt Leiterin Angelika Gelle.

Umso glücklicher ist sie darüber, dass der Anne-Frank-Kindergarten seit acht Wochen zweimal wöchentlich auch die Kindergartenkinder testet. Zum einen begründet sie die Forderung nach Testungen in Kindergärten mit dem Personalschutz. Schließlich gehörten die Erzieherinnen zu jener Berufsgruppe, die täglich mit den Kindern arbeitet. Außerdem seien die Konsequenzen im Infektionsfall weit überschaubarer. Sollte im Rahmen regelmäßiger Testungen ein positiver Fall auftreten, müsse nicht gleich die gesamte Einrichtung geschlossen, sondern nur die entsprechende Gruppe in Quarantäne geschickt werden, sagt Gelle.

Die Tests im Anne-Frank-Kindergarten gehören zum Ladenburger Modell und sind auf freiwilliger Basis. In der Elternschaft trifft das Angebot auf eine breite Zustimmung. Wie Gelle angibt, nehmen 84 Kinder am morgendlichen Antigen-Spucktest teil. Bei sechs Kindern gaben die Eltern keine Einwilligung dafür.

In der Einrichtung in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde hatte Tobias Strohbach, Geschäftsführer der KTS Krankentransport Stuttgart GmbH, die seit Dezember bereits die Schnelltests in der Lobdengauhalle angeboten hatte, das Pilotprojekt für jüngere Kinder gestartet. Gelles Dank galt ihm ebenso wie dem Träger, "der dahintersteht", und vor allem der Stadt Ladenburg, "die sich bereit erklärt hat, das Ganze zu finanzieren". Genau 1440 Tests, deren Kosten sich auf knapp fünf Euro pro Stück belaufen, hat der Kindergarten bis Dienstag verbraucht. Das Land übernimmt 30 Prozent der Kosten, die Kommune 70 Prozent.

Dass das Test-Prozedere unkompliziert und schnell vonstatten geht, berichten die beiden Erzieherinnen Claudia Beedgen und Katja Hurrelmann. So reihen sich die Kinder gruppenweise zum Spucken vor einem von den Erzieherinnen vorgehaltenen Tütchen ein, was pro Gruppe rund zehn Minuten Zeit in Anspruch nimmt. Vielfach hätten sich, so Hurrelmann, die Kinder dahingehend geäußert, dass dieses Verfahren ihnen angenehmer sei als der von zu Hause bekannte Nasentest. "Die Kinder sind wirklich relaxed", bestätigt Beedgen. Für den Fall, dass die Spuckmenge nicht ausreicht, gebe es einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Lolli-Trick, um den Speichelfluss anzuregen.

Im Anschluss werden die Proben eingesammelt und ausgewertet. Dazu haben sich im Anne-Frank-Kindergarten acht Eltern bereit erklärt. Sie wurden entsprechend geschult. "Wir brauchen zu zweit maximal eineinhalb Stunden, um den kompletten Kindergarten auszuwerten", erzählt Elternbeirätin Nadine Keller. Sie musste nicht lange darüber nachdenken, sich zu engagieren. "Es ist schön, dass man etwas tun kann, um dem Kindergarten und damit allen zu helfen."

Aus der Elternschaft habe Indra Vollrath bisher nur gute Rückmeldungen bekommen. Die Testungen vermittelten zusätzliche Sicherheit. Wie Angelika Gelle ausführt, gab es seit dem 23. Februar drei positive Schnelltests, wobei die anschließenden PCR-Tests negativ ausgefallen seien. In allen drei Fällen wurden die betroffenen Gruppen umgehend in Quarantäne geschickt, die aber nur bis zum Ergebnis des PCR-Tests währte.

Der Leiterin ist bekannt, dass sich weitere Ladenburger Kindergärten für Testungen dieser Art interessieren und teilweise schon darauf vorbereiten. Voraussetzung dafür ist, dass vor Ort durch geschulte Helfer getestet und ausgewertet wird: "Zu Hause testen ist keine Option", denn das bringe laut Tobias Strohbach Haftungsprobleme mit sich. Für die Ausstattung mit allen erforderlichen Materialien sorge KTS: "Wir Erzieherinnen müssen uns nur ums Spucken kümmern", schmunzelt Gelle.

Für die Teststrategie spricht sich auch Diakon Thomas Pilz namens der Evangelischen Kirchengemeinde als Träger aus. Schon im vergangenen Jahr hatte der Träger Personaltests vorfinanziert, bevor das Land dies übernahm. "Wenn etwas dazu geeignet ist, mehr Sicherheit zu erzeugen: Nix wie ran!", findet Pilz. Und die Sicherheit mache sich auch im Haus atmosphärisch bemerkbar. Die Stimmung sei insbesondere nach den Testauswertungen gelassener"", findet Gelle. Auch deswegen will sie noch einmal die Forderung des gesamten Kollegiums betonen: Auch in Kindergärten soll das Land verpflichtende Testungen einführen und die Kosten vollständig übernehmen. Dabei gehe es um den Schutz der Erzieherinnen, Kinder und deren Familien.