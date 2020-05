Ladenburg. (stu) Am Mittwochnachmittag wurde erstmals wieder ein Gottesdienst mit Besuchern seit Langem gefeiert – wenn auch unter besonderen Umständen: Der evangelischen Pfarrer David Reichert konnte im Baustellen-Garten des Johanniter-Heimes endlich mal wieder den Menschen in die Augen schauen – den Sicherheitsabstand hielt der er natürlich ein.

Nach dem Gottesdienst fragte die RNZ den Pfarrer, wie sich so ein "richtiger" Gottesdienst denn angefühlt habe. "Ich musste in den vergangenen Wochen ja nicht ganz darauf verzichten. Gemeinsam mit den Kollegen in den Nachbargemeinden Heddesheim, Neckarhausen und Edingen feierten wir wöchentlich einen Gottesdienst, den wir über das Internet gestreamt haben", sagte Reichert. Allerdings fehlt ihm seit Wochen die physische Gemeinschaft in den Gottesdiensten: "Zur persönlichen Begegnung gibt es keine Alternative."

Daher freute sich der Pfarrer auf die Begegnung mit den Heimbewohnern – die meisten von ihnen kennt er persönlich. Ziel des Gottesdienstes sei es gewesen, "eine heilvolle "Auszeit für die Seele" anzubieten, und Reichert hatte nach dem Gottesdienst ein gutes Gefühl, dass ihm und den Mitgliedern des Posaunenchors dies auch gelungen ist. Die Einrichtungsleiterin Christiane Reuter bedankte sich mit den Worten: "Sie haben ein Stück Hoffnung zurückgebracht."

Pfarrer David Reichert. Foto: Sturm

Bewohner von Pflegeheimen sind besonders betroffen von der Kontaktsperre, und Reichert stellte seine Predigt darauf ein: "Jesus sagt im Matthäusevangelium: ,Kommt her zu mir, alle, die Ihr mühselig und beladen seid; ich will Euch erquicken.’" Dieser Satz ist für Reichert maßgebend. "Als Pfarrer sehe ich meine Aufgabe darin, Menschen in Wort und Tat auf Jesus hinzuweisen und sie in ihrem Fragen nach Gott zu begleiten." Er gab den Heimbewohnern daher die Botschaft mit, dass der Glaube an Gott viel Kraft für das Leben gibt. "Daher bin ich fest davon überzeugt, dass unsere christliche Botschaft für Menschen aller Altersgruppen und aller gesellschaftlichen Schichten gilt", sagte der Pfarrer, vor allem in dieser Zeit. Für ihn sind Gottesdienste in den Pflegeheimen wichtige Kontaktpunkte für die Vermittlung dieser Botschaft. Gerade diesen Personenkreis trifft das Gottesdienstverbot besonders hart. Es fehle einfach die persönlich Begegnung, die Berührung bei der Begrüßung, das Einanderzulächeln sowie das gemeinsame Singen und Beten.

Natürlich wünscht sich Reichert, dass schnellstmöglich in den Regelgottesdiensten an Sonn- und Feiertagen wieder Normalität einkehren wird. Inzwischen gibt es von Seiten der Evangelischen Landeskirche ein Schutzkonzept. Die Vorgaben und Hygienemaßnahmen werden die Gemeindegremien nun diskutieren und entscheiden, ob und wenn wieder in der Stadtkirche Gottesdienste gefeiert werden können. "Angesichts der hohen und strengen Auflagen bin ich zuerst einmal erschrocken", sagte der Pfarrer, denn es muss beispielsweise in der Kirche auf Gesang verzichtet und die Dauer der Gottesdienste kurz gehalten werden. Wegen der Abstandsregeln können nur rund 60 Personen in die Kirche gelassen werden. Eine Lösung könnten Platzreservierungen oder ein gottesdienstlicher "Schichtbetrieb" sein. "Das alles ist sehr aufwändig und kompliziert", so Reichert. Für ihn gibt es Gottesdienste erst dann wieder vollumfänglich und "zufriedenstellend", wenn es einen Impfstoff gibt und das Miteinander nicht so streng reglementiert wird: "Sobald das der Fall ist, feiern wir einen großen Festgottesdienst!"