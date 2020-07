Ladenburg. (pol/rl) Zu einer umfangreichen Vermisstensuche rund um Ladenburg kam es am Samstag und in der Nacht zum Sonntag.

Um 15 Uhr war am Samstag eine Jugendliche als vermisst gemeldet worden. Da anzunehmen war, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurden für die Suche unter anderem Personenspürhunde, ein Hubschrauber und Drohnen mit speziellen Kameras eingesetzt. Die Suche dauerte bis in die Nacht zum Sonntag an.

Am frühen Sonntagmorgen meldete die Polizei, dass die Jugendlichen stark unterkühlt aber wohlbehalten gefunden und danach vom Rettungsdienst wurde.