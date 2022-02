Von Axel Sturm

Ladenburg.Die Freien Wähler sind in der Stadt fest verwurzelt und mit vier Sitzen im Gemeinderat vertreten. Der Wählervereinigung ist der gute Zustand der städtischen Einrichtungen besonders wichtig. Ebenso das Wohlergehen der Vereine. Der Bau der neuen Dreifeld-Sporthalle, die Sanierung der Lobdengauhalle, aber auch die Schaffung von Auftrittsmöglichkeiten für die kulturellen Vereine sind wahre Brennpunktthemen für die FWV. Über die Renovierung des Wasserturms, die von Stifterin Gerda Tschira bezahlt wurde, freute sich FWV-Fraktionssprecherin Gudrun Ruster im vergangenen Jahr besonders.

Frau Ruster, welche drei Projekte waren die erfreulichsten für Ihre Fraktion im vergangenen Jahr?

Der Einzug der ersten Bewohnerinnen und Bewohner in die Häuser und Wohnungen unseres Neubaugebiets Nordstadt/Kurzgewann war ein gelungener Start in das Jahr 2021. Sehr erfreulich war für die FWV auch die im Mai abgeschlossene Sanierung des Wasserturms mit der Übergabe des Wahrzeichens an die Bevölkerung. Die Übergabe des Ladenburger Wasserturms während einer kleinen Feierstunde in Anwesenheit der Stifterin Gerda Tschira war sehr beeindruckend. Die Stadt Ladenburg hat ihren Wasserturm nun wieder. Mit Freuden registrierten wir die einstimmige Entscheidung des Preisgerichts für die Planung der neuen Dreifeld-Sporthalle im Römerstadion. Endlich kamen wir auch bei diesem lang geplanten Projekt einen Schritt weiter.

Gudrun Ruster. Foto: Sturm

Was hat Ihrer Fraktion weniger gefallen in 2021?

Leider konnten der Corona-Situation geschuldet auch 2021 viele in Ladenburg etablierte Veranstaltungen nur unter eingeschränkten Bedingungen stattfinden, oder sie fielen ganz aus. Das war für die Betroffenen aus sportlicher, kultureller und finanzieller Sicht nur schwer zu verkraften. Die FWV bedauert auch, dass das schon lange eingeforderte Römerstadionkonzept immer noch nicht vorliegt. Ebenso wurden von Bürgerinnen und Bürgern einige Vorschläge zur Verbesserung des Radwegenetzes unterbreitet. Die Umsetzung hinkt leider der Zeit hinterher.

Angenommen, eine Gönnerin oder ein Gönner würde der Stadt zehn Millionen Euro spenden. Wie würde die FWV-Fraktion das Geld verwenden?

Wir würden einfordern, schnellstens ein Konzept für die dringend sanierungsbedürftige Lobdengauhalle zu erstellen. Der vielfach geäußerte Wunsch nach einer Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungen ohne Beeinträchtigung des Sportbetriebs stattfinden zu lassen, muss drin sein. Durch eine Erweiterung der vorhandenen Fläche könnten wir uns auch vorstellen, die gewünschte Mensa auf dem Campus-Gelände mit einzubeziehen.

Welche Zukunftsaufgaben, die Ladenburg stemmen muss, sind für Ihre Fraktion die wichtigsten?

Mit der Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft und dem Kauf des Geländes wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass wir das ABB-Gelände zukunftsweisend entwickeln können. Der Wunsch nach Flächen auf der Gemarkung Ladenburg/Ilvesheim zur Ansiedlung verschiedener Gewerbebetriebe ist vorhanden. Wir fordern jedoch, zuerst die vorhandenen Flächen-Kapazitäten auszuschöpfen, bevor eine interkommunale Zusammenarbeit mit Ilvesheim auf den Weg gebracht wird.

Bürgermeister Stefan Schmutz forderte jüngst Strukturveränderungen im Haushalt ein. Was sollte aus Sicht der FWV verändert werden?

Strukturveränderungen im Haushalt sehen wir als komplexen Prozess, der mit langfristigen Entwicklungen auf den verschiedensten Sektoren einhergeht.

Es fällt auf, dass beim Personal in der Verwaltung aufgestockt wurde. Tragen Sie diese Entwicklung mit?

Durch die wachsende Einwohnerzahl sind gewisse personelle Aufstockungen in der Verwaltung notwendig. Diese werden von uns hinterfragt. Wenn wir diese für notwendig erachten, erfolgt unsere Zustimmung.

Schmutz nannte Ökologie und Umweltschutz als zentrale Zukunftsthemen. Was kann nach Meinung der FWV schnell umgesetzt werden?

Sofern es aufgrund der örtlichen und baulichen Gegebenheiten möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, sollten alle Neubauten der städtischen Liegenschaften mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Auf bestehende Dächer der Liegenschaften, welche in gutem Zustand sind und im Zuge einer Sanierungsmaßnahme ertüchtigt werden, werden ebenfalls Photovoltaikanlagen errichtet.

Glaubt Ihre Fraktion an die Stadtbahn-Schienenanbindung in Richtung Ilvesheim/Feudenheim?

Eine Umsetzung der Schienenanbindung Ladenburg-Feudenheim/Ilvesheim wird unserer Meinung nach in naher Zeit nicht erfolgen.

Träumen ist hier erlaubt. Die neue Dreifeld-Sporthalle ist gebaut, die Vereine sind begeistert. Hat die FWV eine Idee, wie die Halle heißen könnte?

Namen wie Bertha Benz-Halle, Römer-Halle oder Lopodunum-Halle könnten Vorschläge sein. Noch steht die Halle nicht. Wir sollten die Ladenburgerinnen und Ladenburger bei der Namensfindung aber mit einbeziehen.

Wie empfinden Sie die Atmosphäre am Ratstisch?

Durch die unterschiedliche Zusammensetzung des Gremiums kommt es zu unterschiedlichen Meinungen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Doch die Atmosphäre empfinden wir als sachlich und gut. Die "Nachsitzungen", welche durch Corona leider nur noch sporadisch stattfinden können, fehlen allerdings.