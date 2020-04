Ladenburg. (stu) Die Erleichterung der Eisdielenbesitzer war spürbar, als die RNZ die "Eismacher" besuchte. Seit Montag dürfen auch bei den vier Ladenburger Eisdielen wieder Kugeln über die Theke wandern. Sicherheitsmaßnahmen sind selbstverständlich einzuhalten, Abstand ist die Grundvoraussetzung, erlaubt ist nur der Straßenverkauf.

"Endlich geht es wieder los, ich darf machen, was ich am besten kann: Eis herstellen", sagte Daniele Sarinelli und strahlte. Mit seiner Frau Nilu Afschan hat er schon über 30 Jahre das Eiscafé Forum in der Kirchenstraße. Es dauerte nicht lange bis Sarinelli wieder in seiner Produktionsstätte stand. Die Sorten Vanille, Erdbeere, Schokolade und Nuss standen zuerst auf dem Plan. Spätestens ab Mittwoch soll die Theke mit 20 Sorten bestückt sein. "Es war eine verdammt schwere Zeit für uns, aber zum Glück bekamen wir staatliche Hilfsgelder", erzählt Afschan. Sie freut, dass schon am ersten Tag viele Stammgäste kamen. "Jetzt wird es wieder aufwärtsgehen."

Auch die Inhaberin des Eiscafés "La Pallina" am Domhof, Maria Karbach, war einfach nur glücklich am Montag. Sie hatte zahlreiche Überstunden gemacht, damit ihre Eistheke für die Öffnung attraktiv ausschaut. Die ersten 30 Sorten waren am Montag schon produziert. Karbach hatte sich auf die Öffnung des Straßenverkaufs gründlich vorbereitet. Sie ist zuversichtlich, dass nun wieder ein Stück Normalität einkehrt. Zufrieden blickt sie auf die erfolgreiche "Spaghettieis-Aktion" zurück. Um wenigsten einen Teil des Umsatzverlustes zu kompensieren, bot die Inhaberin einen Lieferservice an. "Das war eine schöne Erfahrung, 99 Prozent der Kunden waren zufrieden", erzählte Lieferant Reinhard Siebert.

Einen schlechteren Zeitpunkt für eine Neueröffnung hätte sich Familie Racalbuto nicht aussuchen können. Anfang des Jahres übernahm sie das Eiscafé Mondello in der Südstadt und muss gleich Umsatzverluste verkraften.

Die langjährige Erfahrung, die die italienische Gastronomiefamilie in Mannheim gesammelt hat, zahlte sich in der Krise aus. "Wir packen das gemeinsam – in Italien geht es den Menschen bedeutend schlechter", meinte Domeniceo Racalbuto, der am Montag die ersten Eissorten produzierte. Ab Mittwoch startet er mit dem Eisverkauf und hofft, dass "es dann richtig brummt".

Noch geschlossen hat das Eiscafé "Venezia" am Domhofplatz. Wann die Eisdiele eröffnet, war am Montag nicht zu erfahren.