Von Axel Sturm

Ladenburg. Renate Henseler-Sohn ist zufrieden. Die BdS-Sprecherin findet, dass der Neustart für den Einzelhandel nach der langen Corona-Schließzeit gut verlaufen ist. Und sie ist erleichtert: In der Römerstadt haben wohl alle Einzelhändler die größte Krise überstanden. "Ich habe jedenfalls nichts von einer beabsichtigten Schließung eines Geschäftes gehört", sagt Henseler-Sohn, die selbst Inhaberin des Modegeschäftes Sohn in der Hauptstraße ist.

Über dem Berg sei man natürlich noch nicht. Für die Geschäftsinhaberin ist ein entscheidendes Kriterium, wie sich die Umsätze im Sommer entwickeln. Die Planungen für die Herbstwarenbestellung stehen schon an, und es sei nur verständlich, dass man in der jetzigen Situation kein allzu großes Risiko eingehen möchte. Dennoch ist Henseler-Sohn optimistisch, dass schon bald ein Stück weit Normalität einkehren wird.

Die Kundinnen und Kunden seien am Anfang schon sehr unsicher gewesen, was mit der Öffnung erlaubt ist und was nicht. "Mittlerweile hat sich alles bestens eingespielt", meint die BdS-Sprecherin. Vom Kundenaufkommen ist sie positiv überrascht. Sie hat festgestellt, dass sich das Kaufverhalten mit Corona verändert hat. "Durch das Homeoffice ist mehr Lässigkeit eingekehrt. Viele Kundinnen haben entdeckt, wie bequem die typische Homeoffice-Hose doch ist, und diese Richtung dürfte ein Trend werden", schätzt die Mode-Expertin. Auch die Belegschaft im Modehaus ist erleichtert. "Alle wollen ihren Beruf wieder ausüben, denn die Beratung der Kundinnen macht uns eben am meisten Freude", sagt die Ladeninhaberin. Sie hofft, dass nun Kontinuität einkehren wird.

Elke Jung vom Geschäft "Akzente – für ein schönes Zuhause" ist "total froh", dass sie ihr Geschäft in der Hauptstraße wieder öffnen darf. Auch sie hat festgestellt, dass die Kundschaft erst einmal unsicher war. Doch mittlerweile sei das kein Problem mehr. Auch für Jung wäre es demotivierend, wenn in Kürze wieder geschlossen werden müsste. Davon geht sie aber nicht aus, denn ihre Wahrnehmung ist, dass die Kundinnen und Kundinnen vorsichtig sind. In der Coronazeit hat die Geschäftsinhaberin einen Online-Shop aufgebaut, der ebenso zum Überleben beitrug wie das "Click&Collect-Geschäft", das gut gelaufen sei. Ihre Präsentation in den digitalen Medien habe sie gerettet, sagte Jung. Das Hauptaugenmerk liege aber nach wie vor auf dem Ladengeschäft. Jung hat festgestellt, dass die Kunden die Beratungsgespräche und die Ansprache schätzen, die im Internet eben nicht gegeben sei.

Genau diese Erfahrung hat auch Manuela Riebel gemacht. "Die Kundinnen kommen mit einem guten Gefühl in das Geschäft. Endlich mal wieder Kleider anfassen zu dürfen, anzuprobieren und beraten zu werden", all das könne das Internet nicht bieten. Die Resonanz nach der Öffnung war auch bei "Ela’s Modeatelier" am Marktplatz "sehr, sehr gut", jetzt hofft die Ladenbesitzerin, dass der Boom anhalten wird. Viele Kundinnen kämen mit der Einstellung in das Modegeschäft: Jetzt will ich mir endlich etwas Gutes antun. Auch bei "Ela’s Moden" ist die Aufbruchstimmung spürbar. "Wir werden uns wie gewohnt präsentieren, und wenn es die Lage zulässt, werden wir auch eine Modenschau auf dem Marktplatz organisieren", kündigt Riebel an.

Optimismus herrscht auch bei Angelika Wagner von "Angelika Wagner Mode" in der Kirchenstraße. Auch sie zeigte sich in der Krise flexibel und besuchte die Stammkundinnen zu Hause. Sie hat festgestellt, dass die Kundinnen das ungezwungene Einkaufserlebnis im Modegeschäft vermisst haben. Der persönliche Kontakt sei eben durch nichts zu ersetzen, meint die Boutique-Inhaberin. Eine Kundin kam jüngst mit der Bemerkung ins Geschäft: "Ich drehe durch, ich brauche jetzt was Schickes zum Anziehen", erzählt Wagner und lacht. Der Kundin habe sie übrigens helfen können.

Den Bereich "kosmetische Behandlungen" durfte das Kosmetik-Institut von Ilona Schneckenburger-Treffurt endlich wieder aktivieren. Ihre Tochter Helen ist darüber ebenso glücklich wie die Kundinnen und Kunden, die die Schönheitsbehandlungen vermisst haben. Medizinische Anwendungen waren auch während der Corona-Schließung erlaubt, sodass die beiden Fachfrauen nie arbeitslos waren. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Was der Junior-Chefin aber gar nicht gefällt, sind Diskussionen, weil manche Kundinnen keinen Schnelltest vorlegen wollen. Dann dürfen Behandlungen nicht begonnen werden, denn an die Vorgaben halte sich das Kosmetik-Institut in der Neugasse strikt.

Bei Ilona Lurz vom Wäschegeschäft "Creol" in der Neugasse sei "Click&Collect" in der Coronazeit sehr gut gelaufen. Die Beratung im Geschäft sei aber dann doch eine andere Nummer, meint Lurz. Sie registrierte nach der Öffnung einen regelrechten Ansturm.

Ihre "Reparatur-Abteilungen" durften sowohl das Schmuck-Geschäft Kielmayer als auch die "Ladenburger Goldschmiede" offen halten. Mit den Reparaturen konnte zwar ein Mindestumsatz erzielt werden, aber der Verkauf von Uhren, Schmuck und sonstigen schönen Dingen habe eben doch gefehlt. "Die Menschen haben Nachholbedarf – die Nachfrage ist bei uns sehr hoch", sagte Edith Kielmayer. Sie habe noch nie in so viele zufriedene Gesichter geblickt wie in den vergangenen zwei Wochen.

Goldschmiedemeister Jörn Molzen von der Goldschmiede ist ebenfalls erleichtert. Schöne Schmuckstücke seien eben Stimmungsaufheller und das brauche Ladenburg gerade jetzt. Neben der Reparatur-Werkstatt betreiben Molzen und Barbara Schaumann noch die Ladenburger Schmuck-Auktion, die am 11. Juni bereits zum 18. Mal stattfinden wird. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass es nun wieder aufwärtsgehen wird", sagt Molzen.