Ladenburg. (stu) Vor wenigen Monaten noch feierten der stadtbekannte Ladenburger Ewald Blümmel und seine Frau Denise im Kreise der Familie in Frankreich ihre Goldene Hochzeit. Nach einer schweren Krankheit schien der langjährige Rektor der Sickingen-Hauptschule auf dem Weg der Besserung. Am vergangenen Samstag starb Blümmel nun im Alter von 77 Jahren.

Die Nachricht vom Tod des Ehrenvorsitzenden des Partnerschaftsvereins Ladenburg-Garango verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Römerstadt. Blümmel war ein engagierter Bürger, dessen Herz für die Partnerschaft mit der Präfektur Garango in Burkina Faso schlug. Schon vor 35 Jahren war Blümmel dabei, als der Partnerschaftsverein vom damaligen Bürgermeister Reinhold Schulz aus der Taufe gehoben wurde. Der ehemalige Rektor der Sickingen-Hauptschule war auch viele Jahre im Kirchengemeinderat der katholischen Gemeinde St. Gallus aktiv und übernahm von Anfang an Verantwortung im Partnerschaftsverein. Als der damalige Präsident Klaus Kolb sein Amt zur Verfügung stellte, übernahm Blümmel ganze 21 Jahre lang die Leitung des Partnerschaftsvereins, bevor er sein Amt 2012 in jüngere Hände legte.

Blümmel begegnete den Menschen in Ladenburgs westafrikanischer Partnerregion immer auf Augenhöhe. Geplante Projekte wurden mit den Verantwortlichen in Burkina Faso stets offen und fair besprochen. In Garango hatte Blümmel, der selbst oft in der Partnerstadt weilte, geradezu Kultstatus. Von den Menschen vor Ort wurde er respektvoll mit "Monsieur le Président" angesprochen, wenn er mit den Delegationsmitgliedern die Partnerstadt besuchte. Besonders am Herzen lag Blümmel der Bau von Schulen. Als Rektor wusste der Pädagoge, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Unter seiner Leitung wurde auch das Patenschaftsprogramm aufgebaut, von dem heute über 1700 Waisenkinder profitieren. Der gläubige Katholik pflegte auch einen guten Kontakt zu Schwester Simone, die mit Geldern aus Ladenburg die Hauswirtschaftsschule zu einer wichtigen Institution ausbaute.

Ewald Blümmel war nicht nur um Ausgleich bemüht, sondern besaß auch eine große Überzeugungskraft. Die hohen Spendensummen, die er für den Partnerschaftsverein sammelte, waren für ihn eine Bestätigung der fruchtbaren Arbeit. Mit den Geldern wurden rund 20 Schulen gebaut, zahlreiche Brunnen gebohrt und Reparaturen in Auftrag gegeben - zum Beispiel, um den gebrochenen Staudamm in Bouré zu reparieren.

Seine Kraft schöpfte Blümmel aus dem Familienleben. Neben seinen drei Söhnen gehörte dazu in erster Linie seine Frau Denise. Über 50 Jahre war er mit der Französin verheiratet, die er bei einem sozialen Arbeitseinsatz der katholischen Kirche in Vichy kennenlernte. Die Aufenthalte in Frankreich, wo er sich nach seiner Pensionierung vermehrt aufhielt, waren für Blümmel immer wieder bereichernde Begegnungen. Für seine zahllosen Verdienste wurde er im Jahr 2013 auf Vorschlag des damaligen Bürgermeisters Rainer Ziegler mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. "Ewald Blümmel kann eine herausragende Lebensleistung vorweisen", sagte Ziegler beim Überreichen des Verdienstordens, den Blümmel mit seiner bescheidenen Art entgegennahm.

Die Beerdigung von Ewald Blümmel findet am Freitag, 1. März, um 14 Uhr auf dem Friedhof der Stadt Ladenburg statt.