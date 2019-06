Ladenburg. (stu) Bei über 40 Grad Außentemperatur zwölf wichtige und zeitintensive Punkte abzuarbeiten, war für die Ratsmitglieder in ihrer letzten Sitzung in alter Besetzung am Mittwoch noch einmal eine Herausforderung. Drei Stunden benötigten sie dafür, trotz der gut funktionierenden Klimaanlage im Domhofsaal grenzwertig.

Da war es erfreulich, dass die Kriminalitätsstatistik gut ausfiel. Gefühlt mag das Ende 2018 und Anfang 2019 anders gewesen sein, sagte der Leiter des Ladenburger Polizeireviers, Peter Oechsler. Fast wöchentlich standen Meldungen von neuen Einbrüchen in der Presse. Und tatsächlich erhöhte sich die Zahl der Einbruchrate in Ladenburg 2018 um 87 Prozent. "Das klingt dramatisch, aber es waren letztendlich nur 15 Wohnungseinbrüche", sagte er. Zwar sei jeder Einbruch einer zu viel, aber es sei auch Fakt, dass die Einbruchsrate in der Region wieder rückläufig sei.

Wie mit der Verunsicherung der Bürger Anfang des Jahres umgegangen wurde, bezeichnete Bürgermeister Stefan Schmutz als "beispielhaft". Die Polizei stockte das Personal auf, es wurde ein Sondereinsatzkommando gebildet, man zeigte Präsenz auf der Straße und bot Informationsveranstaltungen zum Schutz vor Einbrüchen an. "Die Zusammenarbeit war vorbildlich, dafür danke ich im Namen der Bevölkerung herzlich", sagte Schmutz. Oechsler betonte dass das Polizeirevier Ladenburg, das auch für Heddesheim, Edingen-Neckarhausen und einigen Mannheimer Stadtteilen zuständig ist, "mit das am besten ausgestattete in ganz Baden-Württemberg ist". Es habe sich gelohnt, dafür zu kämpfen, sagte später die scheidende CDU-Rätin Carola Schuhmann.

Straftaten seien in Ladenburg im vergangenen Jahr um fast vier Prozent zurückgegangen, sagte Oechsler. Insgesamt ermittelten die Beamten in 526 Fällen. Die Aufklärungsquote lag bei knapp 40 Prozent. "Wir geben uns damit nicht zufrieden und wollen die Quote verbessern", sagte der Polizeichef. Bei den Gewalttaten wurden dagegen alle zwölf Fälle aufgeklärt.

Neben den Wohnungseinbrüchen gab es in Ladenburg lediglich eine weitere Steigerung: die Rauschgiftdelikte. Die Straftaten in diesem Bereich stiegen um 25 Prozent auf 30 Fälle. "Wir haben es hier nicht mit harten Drogen zu tun, aber wir verfolgen alle Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz", sagte Oechsler. Eine Drogenhochburg sei Ladenburg deshalb nicht. Diebstahlsdelikte, Straßenkriminalität und Internetbetrügereien nahmen in Ladenburg im vergangenen Jahr ab. Die 92 Betrugsanzeigen, die im Revier eingingen, werden aber wohl wieder ansteigen, sagte Oechsler.

Das Täterprofil liege in Ladenburg im gewöhnlichen Bereich. Insgesamt wurden 193 Menschen straffällig, davon waren 58 keine deutsche Staatsangehörige und 13 Asylbewerber.

Die Polizei wird in Ladenburg weiterhin starke Präsenz zeigen. Die Fußstreifen werden fortgesetzt und die Bürger sollten sich nicht wundern, wenn ab und zu auch berittene Polizisten zu sehen sind.