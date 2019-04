Von Axel Sturm

Ladenburg. Eine Wettkampfzeit um die zwei Stunden benötigen Spitzenathleten, wenn sie beim Ladenburger Römerman auf dem Treppchen stehen wollen. Fast drei Stunden brauchten die Organisatoren der Jubiläumsfeier, um 25 Jahre Ladenburger Triathlonfestival Revue passieren zu lassen.

Es wurde ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Sport und Talkrunden geboten - und was sicherlich am interessantesten war: Es wurden Hintergrundinformationen geliefert, und die Akteure der größten Breitensportveranstaltung der Region plauderten launig aus dem Nähkästchen.

Bei der Feier dabei im voll besetzten Domhof waren auch die beiden Profi-Triathleten Florian Angert und Michael Göhner, die die Triathlon-Talk-Runde bereicherten. Angert, der den Römerman vier Mal gewann, zog vor der Leistung des Organisationsteams ebenso den Hut wie Göhner. Es sei heutzutage üblich, dass Veranstaltungen der Größenordnung Römerman nur noch von professionellen Veranstaltern organisiert werden. Ladenburg, wo alles auf ehrenamtlicher Basis organisiert wird, sei die große Ausnahme in der Szene. "Und ihr macht es nicht schlechter als die Profis", meinte Angert, der im benachbarten Weinheim aufgewachsen ist.

Die beiden Profis schwärmten von der Atmosphäre in der Triathlonhochburg Ladenburg. "Anwohner stehen mit Wasserschläuchen an der Laufstrecke und sorgen für Abkühlung - diese Bilder werde ich nie vergessen", meinte Angert.

Die "Rope Twisters" verliehen der Jubiläums-Veranstaltung eine sportliche Note. Die Gäste waren begeistert und klatschten in die Hände. Foto: Sturm

Aus dem Nähkästchen plauderte auch Georg Rombach, der zusammen mit dem LSV-Triathlonabteilungsleiter Günter Bläß vor 25 Jahren die Idee umsetzte, einen Triathlon in Ladenburg zu organisieren. Damals hieß die Veranstaltung noch "Römerwoman", und zur Premiere meldeten sich 175 Teilnehmer an. Schon damals war es Rombach wichtig, einen Breitensport-Triathlon mit in das Programm aufzunehmen.

Rombach bewies damals Weitsicht, denn der Veranstalter LSV kann heute noch stolz auf den Fitness-Triathlon sein. Dass der Triathlon in Ladenburg weltweit zu den fünf besten Veranstaltungen zählt, wie kürzlich erst wieder eine Fachzeitschrift veröffentlichte, freut die Macher ebenfalls.

Der heutige Organisationschef Bläß erzählte aus seinem 25-jährigen Erfahrungsschatz. "Wenn Gewitterwolken vor dem Start aufziehen und man das Risiko einer Startfreigabe abwägen muss, dann schnellt der Puls in die Höhe", meinte Bläß, der aber gleichzeitig versicherte, dass die Sicherheit der Sportler immer an erster Stelle stehe.

Mit im Gründungsteam der Veranstaltung war auch Kurt W. Zepf, der schon 25 Jahre die Schwimmwettbewerbe im Freibad organisiert. Zepf lobte die 500 ehrenamtlichen Helfer, die den Triathlon heutzutage unterstützen. Als Edelhelfer kann auch Zepf selbst bezeichnet werden, denn selbst am Tag seiner Silbernen Hochzeit sicherte er im Odenwald die Radstrecke ab - das Jubiläums-Essen mit seiner Frau wurde wegen der Triathlonvorbereitungen verschoben.

Viel zu erzählen hatten auch die drei Bürgermeister, die in den letzten 25 Jahren den Römerman begleiteten. Rolf Reble dachte zuerst: "Muss das sein", als Rombach die Idee präsentierte, Ladenburg zur Triathlonhochburg zu machen.

Bürgermeister Rainer Ziegler war von Anfang an ein Fan der "tollen Sportveranstaltung", und der heutige Bürgermeister Stefan Schmutz ist sogar aktiver Teilnehmer, der sich schon zwei Mal das Finisher-Trikot überstreifen durfte. Mit seiner abschließenden Einschätzung "Der Schmerz geht - der Stolz bleibt", beschrieb Schmutz treffend, was die meisten Teilnehmer nach dem Zieldurchlauf fühlen.

Heinz Janalik. Foto: Sturm

Wie ein Triathlon-Schwimmer gestikulierte der Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes, Heinz Janalik, bei seiner geistreichen Rede hinter dem Rednerpult. Der Funktionär zeigte sich begeistert vom Ladenburger Römerman. "In Ladenburg wurde eine bewundernswerte Erfolgsgeschichte geschrieben." Janalik brachte es auf den Punkt.