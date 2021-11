Ladenburg. (RNZ) Die Bäume lassen ihre Blätter, es ist goldener Herbst, und die Ladenburger sind wieder gefragt. Die Stadt stellt kostenlos Laubsäcke zur Verfügung für Menschen, die öffentliche Wege von den alten Blättern befreien. Abholen kann man die Säcke im Bürgerbüro montags und dienstags zwischen 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, sowie mittwochs zwischen 7 und 12 Uhr, donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, sowie freitags zwischen 9 und 12 Uhr.

Außerdem gibt es die Tüten werktags von 9 bis 12 Uhr beim Bauhof und im Geschäft Radsport Ruster. Die gefüllten Säcke sollen bis zum 26. November sichtbar am Gehwegrand platziert werden. Außerdem zeichnet die Stadt die drei schönsten Fotos mit Ladenburg-Gutscheinen aus. Bis Sonntag, 28. November, müssen sie eingereicht werden per E-Mail an nicole.hoffmann@ladenburg.de.