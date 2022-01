Stöbern in beschaulicher Atmosphäre: Den Bücherflohmarkt unter den Arkaden möchte der Verein in Zukunft wieder anbieten. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Fast ein Vierteljahrhundert ist der Verein der Freunde und Förderer der Stadtbibliothek alt. Seine Gründung jährt sich am kommenden Samstag zum 25. Mal. Zeit, zurückzublicken: auf eine Erfolgsgeschichte, in der die Förderer die Einrichtung nach Kräften unterstützt haben, mit Manpower, aber auch finanziellen Mitteln in Höhe von "weit über 100.000 Euro", wie der seit Gründung amtierende Vorsitzende, Martin Schaub, ausführt. Und nicht zuletzt war es der Förderverein, dessen Jubiläumsfeierlichkeiten 2017 die Ladenburger Literaturtage in Bewegung setzten.

Mit ihm, seiner Stellvertreterin Heike Pfisterer und Gründungsmitglied Verena Wirsching-Bayer traf sich die RNZ im frisch renovierten Raum in Dachgeschoss, der seit letztem Jahr im Rahmen des Bibliotheksangebots "Mieet me" von Nutzern als Arbeitsraum reserviert werden kann. Das Trio berichtete zunächst, wie es zur Vereinsgründung kam. Entscheidender Faktor war die sich für 1997 abzeichnende Haushaltssperre, die auch den Ladenburger Kulturhimmel zu verdüstern drohte. Der damalige Bürgermeister Rolf Reble hatte in diesem Kontext "unpopuläre Entscheidungen" in Aussicht gestellt, und die Sorge war groß, dass im Zuge der Sparmaßnahmen eine der kulturellen Einrichtungen geschlossen werden müsse, so Schaub.

Die künftigen Förderer hatten sich aber bereits Ende 1996 zusammengesetzt, initialisiert durch Rolf-Dieter Wirsching. Der Verein konstituierte sich schließlich am 5. Februar 1997 mit 14 Gründungsmitgliedern, darunter auch Irene Schmitt und Adi Langendörfer, in deren Haus Am Seilergraben das Ereignis stattfand. "Dann haben wir versucht, den Verein bekanntzumachen", erzählt Schaub. Sogar ein Akademie-Konzert fand zu diesem Zweck in der Stadtbibliothek statt. Mit Erfolg, denn am Jahresende zählten die Förderer schon stolze 255 Mitglieder. "Entscheidend war aber die Idee mit dem Flohmarkt", betont der Vorsitzende, denn der habe neben den Mitgliedsbeiträgen das meiste Geld in die Kasse gespült.

Entscheidend war der Flohmarkt

Wie sich Wirsching-Bayer erinnert, die zusammen mit Ingeborg Müller über Jahre Hauptorganisatorin dieser Veranstaltung war, fanden die ersten Auflagen im Kellergeschoss "mit Kisten auf Tischen" statt. "Das haben wir dann ausgebaut", und seit 2011 findet der gut frequentierte Markt für thematisch vorsortierte Bücher und weitere Medien zweimal im Jahr statt. 2006 luden die Mitglieder außerdem zum "Nostalgie-Flohmarkt" ein. Zweimal, 1998 und 2012, stellten sie einen Bücherflohmarkt unter den Arkaden des alten Rathauses auf die Beine. "Das würden wir sehr gern wieder machen", versichert Heike Pfisterer, die in diesem Bereich inzwischen die Federführung übernommen hat.

Fördervereinsvorsitzender Martin Schaub (l.) mit Büchnerpreisträger Arnold Stadler anno 2017. Foto: Beckmann

So rührig der Verein stets war, so zuverlässig unterstützen die Mitglieder die Bibliothek. Zum einen durch das Engagement Ehrenamtlicher, die in unzähligen Arbeitsstunden die personell eng aufgestellten Mitarbeiter entlasteten. Auch schon mal Stühle bezogen oder Bücher schleppten bei Umzügen innerhalb des Hauses. Investiert hat der Verein schwerpunktmäßig in die Anschaffung Neuer Medien, die Jahr für Jahr auf Vorschlag der jeweiligen Leiterinnen angeschafft wurden: "Helga Gerlitz, Antje Kietzmann und Petra Göhring konnten immer auf Unterstützung bauen", bekräftigt Schaub. Darüber hinaus wurden Einrichtungsgegenstände finanziert, etwa Leselampen, die neben dem Seiteneingang platzierten Rückgabeboxen oder die meist vom Vorsitzenden selbst bediente Mikrofonanlage, die seitdem bei Veranstaltungen zum Einsatz kommt. Nur einmal hatte der Verein schweren Herzens statt in die Aktualisierung des Medienbestandes in den laufenden Betrieb investiert: als die Haushaltssperre 2010 den Medienetat einschmolz.

Von nachhaltiger Bedeutung waren die Feierlichkeiten zum 20. Vereinsjubiläum. Denn die aus diesem Anlass angedachte Autorenlesung wurde von einer rührigen Initiativgruppe mit vielen Ideen und großem Einsatz zum literarischen Magneten "vielerorts" ausgebaut, der längst Strahlkraft entwickelt hat. Schon in dessen Anfängen hatte Schaub Gespür für Spendenakquise bewiesen – nicht der einzige Grund, aus dem Wirsching-Bayer ihm "ausgesprochen engagiertes und tatkräftiges" Handeln attestiert. "Wir haben schon Dinge gedreht", findet der Vorsitzende in Hinblick auf viele Kooperationsaktionen, darunter etwa die Projektwoche mit Viertklässlern, bei der auch Studenten der Pädagogischen Hochschule Heidelberg dabei waren.

Ob der 25. Geburtstag zu einem späteren Zeitpunkt noch gefeiert wird, ist offen. Schon die letzten beiden Mitgliederversammlungen konnten coronabedingt nicht stattfinden. Aktuell hat der Verein 160 Mitglieder, weitere Vorstandsämter bekleiden Kassiererin Birgit Walter und Schriftführerin Eva Müller. Der Wille, die Bibliothek zu unterstützen, ist ungebrochen.

"Wir haben keine Mühe, Geld auszugeben", sagt der Vorsitzende, und seine Stellvertreterin ergänzt: "Wünsche werden immer an uns herangetragen." Zudem schwebt den Förderern eine klare Zukunftsperspektive für die Bibliothek vor: "Wir sind daran interessiert, dass sie zum Dritten Ort wird."

Ein Ort mit Aufenthaltsqualität also, an dem sich Alt und Jung treffen, zum Lernen, Spielen, Arbeiten. Eine Ganztagsöffnung, die Schaub schon lange für erforderlich hält, zumal in einer Schulstadt wie in Ladenburg, wäre dem zuträglich.