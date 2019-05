Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn ein Verein wie die Sängereinheit einen Ladenburg-Kenner wie Helmut Kinzig in den eigenen Reihen hat, dann ist es schon fast logisch, dass dieses Pfund genutzt wird. Und so lud man wieder einmal zu einem "Ladeberger-Abend" ein, an dem der vor 83 Jahren in Ladenburg geborene "Kinzische Helmud" die Hauptrolle übernahm.

Kinzig kennt wie kaum ein anderer die Charaktere der Römerstädter. Er beherrscht die "Muddersproch", kennt fast alle "Uznamen" und weiß so manche Geschichte zu erzählen. Besonders stolz ist der langjährige Stadtrat auf seine "Schell". Früher, als es noch kein Radio und kein Amtliches Mitteilungsblatt gab, wurden die Amtsnachrichten vom "Ausscheller Sauer" verkündet. Der stellte sich mit seiner Handschelle auf den Marktplatz, rief "Bekanntmachung, Bekanntmachung" und las in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die amtlichen Mitteilungen vor.

Mit der Glocke verschaffte sich der Ausscheller Sauer Aufmerksamkeit, wenn er Bekanntmachungen vorlas. Fotos (2): Sturm

Es machte in dieser Zeit das Gerücht die Runde, dass Wilhelm Sauer gar nicht lesen konnte, denn manch eine Mitteilung soll recht eigenwilligen Inhalt gehabt haben. Die Original-Handschelle ist heute im Besitz von Kinzig, der beim Ladeberger Abend selbstredend auch den "Ausscheller" mimte. "Es wird bekannt gemacht, dass keiner in die Bach macht, weil der Conrads-Stecher Saft macht", war zum Beispiel eine Aufforderung an die Bürger. Sie sollten den Bachlauf nicht verschmutzen, weil das Wasser zum Saftmachen gebraucht wurde.

Die Einheimischen im Ratskeller hatten keine Probleme, dem Dialekt zu folgen. Gerne hätte Kinzig auch einige "Neugeblaggde" (zugezogene Bürger) im Ratskeller begrüßt. Die würden sich aber leider nicht am Vereinsleben beteiligen, meinte Kinzig. Die Sportvereine würden zwar Zuwachs erhalten, aber Kulturvereine wie die Sängereinheit oder der Heimatbund würden vom Bevölkerungszuwachs kaum profitieren. Dabei seien die Ur-Ladenburger offene und ehrliche Menschen, die es Auswärtigen einfach machten, sich zu integrieren, sagte Kinzig. "Heute geht jeder seinen eigenen Weg, das war in meiner Jugend anders."

Die Jugendlichen damals waren Mitglieder in den einheimischen Vereinen. Man spielte am Sonntagmorgen gemeinsam Karten und lernte vom Erfahrungsschatz der Älteren, denen man Respekt entgegenbringen musste. Auch Kinzig nahm an den Kartenrunden teil. Beim Herz-Skat im Gasthaus "Zur Rose" saßen Dorfarzt, Bäckermeister, Leichenbestatter und Schreinerlehrling Helmut Kinzig dann an einem Tisch. Es gab keine Klassenunterschiede. Akademiker und Arbeiter waren im Wirtshaus eine Gemeinschaft.

Nach den Skatrunden wurde um 12 Uhr zu Hause gegessen. Sonntags gab es oft Fleisch, was unter der Woche eine Seltenheit war. Frikadellen mit Peterleskartoffel, durchgestammte "Gelerriewe" (Karotten) oder Kartoffeln mit weißem Käs’ waren typische Gerichte. Auch manche der alt eingesessenen Ladenburger wissen heute nicht mehr, dass auch "Ims" auf dem Tisch stand. "Ims is ebbes, was ebbes is", sagte Kinzig. Er meint damit, dass Ims ein Essen ist, das aus Resten gekocht wurde. Was vom Vortag übrig blieb, wurde weiter verarbeitet, aus Lauchgemüse etwa wurde eine Lauchsuppe. Dann wurde Ims serviert, Kinzig übersetzte es mit "ein Maul voll".

Auch sein Gedicht von der "Ladeberjer Muddersproch" war im Ratskeller zu hören. Kinzig bedauert, dass die Ladeberjer Sproch immer weniger gesprochen wird. Selbst sein Enkel, der mitten im Berufsleben steht, hat sich den Dialekt abgewöhnt. So gehen zum Beispiel die Uznamen der Stadt immer mehr verloren. Einst gab es in Ladenburg mindestens 20 Familien mit dem Nachnamen Müller. Um sie zu unterscheiden, wurden sie Bach-Müller, Schmollers oder Schinner-Müller genannt.

Die Ladenburger Lieder werden in der Öffentlichkeit ebenfalls nur noch selten gesungen. Besonders gerne erinnert sich Kinzig, der über 70 Jahre Mitglied in der Sängereinheit ist, an den Dirigenten und Liedtexter Willi Bilz. Der hat die Sängereinheits-Hymne "Am Neckar liegt ein Städtchen" geschrieben. Auch Andreas Lange, Vize-Dirigent des Brudervereins Liederkranz, der beim Mundart-Abend anwesend war, reihte sich vor einigen Jahren in die Garde der Ladeberg-Liedkomponisten ein. Sein Lied "Moi Ladeberg" wurde sogar in der Telefonwarteschleife des Rathauses gespielt.

Unter die Liedkomponisten ist Kinzig zwar nicht gegangen, aber er erinnert sich an Fernseh-Auftritte, bei denen er zum Beispiel erklären musste, was ein Ladeberger Ims ist. Wer in den Ratskeller gekommen war, wusste das, ohne den Fernseher anschalten zu müssen.