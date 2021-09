Nach einem Ausflug in den Odenwald und in den Kraichgau kehrten die Oldtimer-Besitzer am Sonntag in den Benzpark zurück, wo die Schmuckstücke bewundert wurden. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Nach einer fast zweijährigen "Coronapause" kommt die Oldtimer-Sparte des Motorsportclubs (MSC) Dr.-Carl-Benz wieder in Fahrt. Abteilungsleiter Ecki Mayer, der zusammen mit dem sportlichen Leiter, Peter Uhlig, die Ausfahrt am Sonntag durch den Odenwald und den Kraichgau organisiert hatte, war überrascht und begeistert, weil zum Re-Start über 70 Old- und Youngtimer im Benzpark vorfuhren.

Von hier machten sich die Automobilfans auf den Weg in den Vorderen Odenwald. Der eine oder andere Oldtimer musste gehörig schnaufen, als die Steigungen bei Wilhelmsfeld bewältigt werden mussten.

Mayer war erleichtert, als gegen 15 Uhr alle Teilnehmerfahrzeuge der Rundfahrt unfallfrei wieder im Benzpark standen. Dort wurden die Schönheiten auf vier Rädern von zahlreichen Oldtimerfans bewundert. Auch die waren zufrieden, dass in der Benzstadt endlich wieder ein Automobil-Treffen stattfinden konnte. "Unsere Treffen gehen locker und stressfrei über die Bühne.

Bei den Rundfahrten gibt es keine Zeitvorgaben, und wir legen viel Wert auf die Gemeinsamkeit", sagte Mayer, der selbst drei Oldtimer in seinen Garagen stehen hat. Teilnehmer-Gebühren für die MSC-Treffen werden bewusst keine erhoben. Mayer ist es wichtiger, dass die Besitzer der historischen Fahrzeuge nach den Ausfahrten ins Gespräch kommen. Davon wurde am Sonntagnachmittag auch rege Gebrauch gemacht.

Für Peter Braun und seiner Frau Denise war die Teilnahme in Ladenburg eine Premiere. Sie haben von einem befreundeten Oldtimerbesitzer von der Veranstaltung gehört. Mit ihrem Ford Modell A aus dem Jahr 1930 fuhr der Journalist von seinem Wohnort Mannheim-Wallstadt nach Ladenburg und war sehr angetan von der Atmosphäre im Benzpark.

Hier steht die Benzvilla, in der Carl und Bertha Benz ihren Lebensabend verbracht haben, und in der Benz-Garage hat der MSC sein Vereinsdomizil eingerichtet. "Das läuft hier sehr sympathisch ab; bei euch fühlt man sich richtig wohl", dankte Braun dem Veranstalter.

Der Journalist hat den Oldtimer erst vor einem Jahr gekauft. "Wir haben viel Spaß mit unserer Anschaffung und sind bereits 4000 Kilometer gefahren", erzählte Braun, ein "Schrauber", der an seinem Oldtimer die meisten Reparaturen selbst ausführen kann. Er sicherte Mayer zu, dass er und seine Frau sicher nicht zum letzten Mal bei einem MSC-Oldtimertreffen gewesen sind.

Auch die in Ladenburg aufgewachsene Ilona Hanf war mit ihrem Youngtimer, ein Mercedes E 220 aus dem Jahr 1994, beim Motorsporttreffen dabei. Ihr Mann Johannes versicherte, dass er nicht nur seine Frau, sondern auch das Auto pflege "wie einen Starfighter". Für das Nobelfahrzeug musste man Mitte der 1990er Jahre rund 104.000 Mark hinblättern. Trotzdem war der E220 für den Autohersteller keine finanzielle Erfolgsgeschichte, sodass die Produktion bald wieder eingestellt wurde, erzählte Hanf der RNZ.

Ilona Hanf hatte schon als junges Mädchen eine Passion für schöne Autos. Nachdem sie dem Moped-Alter entwachsen war – ihr damaliger Freund fuhr eine Zündapp –, wurde die Ladenburgerin in einem Ford-Capri, dem damaligen Kultauto, herumchauffiert. Die Anschaffung eines E220 war aber schon immer ein Traum von Ilona und Johannes Hanf, die "ihre Lady nie mehr hergeben wollen". Ein wenig Zweirad-Blut fließt aber immer noch durch die Adern der mehrfachen Omi. Sie setzte sich beim Oldtimer-Treffen daher gerne auf eine Honda, die sie an die alten Moped- und Motorradzeiten erinnerte.

Ein "Hingucker", der vor der alten Benzgarage stand, war der Benz-Jagdwagen 8/20, der im Jahr 1914 in der Benzfabrik in Ladenburg gebaut wurde. Das Schmuckstück gehört Gertrud Elbe, die mit dem Benz-Urenkel Dieter Elbe verheiratet war. Elbe besucht gern die Oldtimertreffen des MSC, konnte an diesem Sonntag aber nicht anwesend sein.

Trotzdem ließ sie von ihrem Fahrer Ingo Ellerholt den Jagdwagen in den Benzpark fahren. Und es war nicht überraschend, dass der 8/20 vor der Benzgarage das Fotomotiv Nummer eins war.

Ecki Mayer ist sich sicher, dass der Jagdwagen irgendwann neben dem 1924er Benz-Tourenwagen, dem Privatwagen des Autoerfinders, im Technoseum in Mannheim stehen wird. Gertrud Elbe hat den Tourenwagen und weitere Exponate dem Museum 2016 vermacht, denn sie legt Wert darauf, dass das Vermächtnis von Carl Benz wissenschaftlich aufgearbeitet wird.

Auch dem MSC Ladenburg hat die Witwe des Benz-Urenkels schon zahlreiche Ausstellungsstücke überlassen.