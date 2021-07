Die Zahlen der örtlichen Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/22, die am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung Thema waren, zeigen, dass Ladenburg „noch gut aufgestellt ist“. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. In nur zwei Stunden arbeiteten die Gemeinderäte am Mittwoch gleich 15 Tagesordnungspunkte ab, sodass Bürgermeister Stefan Schmutz den Entscheidungsträgern für deren Sitzungseffizienz in der Lobdengauhalle ein Lob aussprach. In der Sporthalle werden übrigens nur noch zwei Gemeinderatssitzungen stattfinden. Schmutz kündigte nämlich an, dass im September wieder im Domhofsaal getagt wird, der coronakonform mit einer neuen Filteranlage ausgestattet wurde.

Die Coronazahlen pendeln sich in der Römerstadt auf einem niedrigen Niveau ein. Derzeit gibt es hier zwei infizierte Personen, und neun Menschen befinden sich in Quarantäne. Weil die Inzidenzzahlen im Rhein-Neckar-Kreis derzeit niedrig sind, gibt es ab sofort eine Reihe von Lockerungen. So kann beispielsweise die tägliche Besucheranzahl des Freibades von 2000 auf 4000 Badegäste erhöht werden. Der Bürgermeister warnte aber auch davor, zu sorglos mit der aktuellen Coronasituation umzugehen. "Gehen Sie mit der neuen Freiheit bitte verantwortungsvoll um", sagte das Stadtoberhaupt.

Gute Nachrichten auch aus der Kinderbetreuung: Die Zahlen der örtlichen Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/22 zeigten, dass Ladenburg "noch gut aufgestellt ist". Eine Abdeckungsquote für die U3-Nutzer von 68 Prozent und eine Quote für die Kindergartenplatznutzung in Höhe von 93 Prozent sei zufriedenstellend. Auch die Quote der Ganztageskindergartenplätze in Höhe von 25 Prozent könne sich sehen lassen, meinte der Bürgermeister.

Die Aussichten bleiben in Ladenburg aber nur rosig, wenn die zwei geplanten Kindergarten-Neubauten in der Nordstadt und in der Weststadt schnell verwirklicht werden. Schmutz berichtete von einem "Rückholeffekt". Viele Eltern, die ihre Kinder jetzt noch in auswärtigen Betreuungseinrichtungen untergebracht haben, beanspruchen schon im Jahr 2022/23 einen Platz in Ladenburg. Weil außerdem immer mehr junge Familien in die Stadt ziehen, werde Kinderbetreuung ein Dauerthema bleiben, prognostizierte der Chef der Verwaltung. Ohne die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen könnten die Wünsche der Eltern aber nicht befriedigt werden, sodass Schmutz das Thema ganz oben auf der Agenda stehen hat.

Ein Antrag der Grünen befasste sich am Ende der Sitzung ebenfalls mit dem Thema Kinderbetreuung. Die Sprecherin der Fraktion, Jenny Zimmermann, erläuterte in ihrem Antragstext, dass die Gebühren in Ladenburg sozial gerechter gestaffelt werden sollen. Es müsse zukünftig eine sozial verträglichere Staffelung der Gebühren geben; auch die Einführung einer Geschwisterermäßigung solle im September 2022 in Kraft treten. Obwohl die Neuordnung der Gebühren mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden sei, begrüßte Schmutz den Antrag der Grünen. Er will nun eine passende, familiengerechte Lösung erarbeiten lassen, ohne den Haushalt aus dem Blick zu verlieren.

Dem Antrag der Grünen konnten sich alle Fraktionen anschließen, sodass der Arbeitsauftrag an die Verwaltung fast einstimmig erteilt wurde. Seine Enthaltung begründete SPD-Sprecher Gerhard Kleinböck mit dem Argument, dass Bildungseinrichtungen im Lande kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssten. Was in Rheinland-Pfalz machbar sei, müsste auch die grün-schwarze Landesregierung hinbekommen. Auch Kleinböck befürchtet einen hohen Verwaltungsaufwand wegen der Kontrolle und Einordnung in die gestaffelte Beitragstabelle. SPD-Stadträtin Angelika Gelle, die Leiterin des Anne-Frank-Kindergartens ist, forderte eine tarifliche Gleichstellung in allen Kindergärten ein, denn auch dies trage dazu bei, ein Stück weit mehr Gerechtigkeit zu erreichen.