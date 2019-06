Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Gartenlust der Baumschule Huben, die im Grünprojektjahr 2005 aus der Taufe gehoben wurde, bleibt ein Publikumsmagnet. Schätzungsweise 35.000 Besucher aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland kamen am Wochenende nach Ladenburg, um das besondere Ambiente der Gartenmesse zu genießen. Die Gartenlust ist aber mehr als eine gewöhnliche Verkaufsausstellung, wie sie vielerorts in diesen Größenordnungen organisiert wird. "Uns ist die persönliche Beziehung zu den Ausstellern wichtig", sagt Petra Liebig, Marketingleiterin der Baumschule Huben, "außerdem wollen wir soziale Projekte und nachhaltige Ideen unterstützen." Alle 80 Mitarbeiter der Baumschule helfen, die Gartenlust zu stemmen.

Auch dem Obst- und Gartenbauverein wurde ein Forum gegeben, um das Leistungsangebot des Vereins zu präsentieren. Markus Wolf zum Beispiel gab Tipps, wie die Obsternte im Spätsommer reichlich ausfallen kann und informierte über den neusten Trend - den Balkon zum Gartenparadies umzugestalten.

Trends gab es bei der Gartenlust wieder viele zu sehen. Über 200 Aussteller - so viele wie nie zuvor - zeigten ihre Produkte: Skulpturen, Kunstgegenstände, Gartenleuchten; aber auch die angesagtesten Pflanzen und Stauden. Liebig werden im Vorfeld der Gartenlust über 500 Bewerbungen von Unternehmen zugeschickt, die sich bei der Veranstaltung zeigen wollen. Und jedes Jahr werden es mehr. "Ich finde auf unserem großzügigen Gelände mit dem tollen Park immer noch ein Plätzchen, um einen besonderen Bewerber unterzubringen", sagt sie.

Mittlerweile ist die Kapazität aber fast ausgeschöpft. Liebig will die Gartenlust immer wieder verändern. "Es würde unseren Gästen langweilig werden, wenn keine Weiterentwicklung zu sehen wäre." Aber jeder darf hier dennoch nicht ausstellen. Das Konzept der Bewerber muss hochwertig sein, damit Liebig eine Zusage erteilt. Nicht nur die Qualität der Waren, sondern auch die Attraktivität des Standes spielen dabei eine Rolle.

Liebig und Baumschulenchef Andreas Huben sind sich einig, dass auch soziale Projekte nicht zu kurz kommen dürfen. In diesem Jahr warb das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (Kitz) wieder um Aufmerksamkeit. Ziel des Therapie- und Forschungszentrums für onkologische und hämatologische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter ist es, dass wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in die medizinische Praxis umgesetzt werden, um die Heilungschancen von krebskranken Kindern zu verbessern.

Unterstützer der Stiftung verteilten bei der Gartenlust an die Besucher 1500 Rosen, die Baumschulenchef Huben gespendet hatte, verbunden mit der Bitte um eine Spende.

Im ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Gutshofes präsentierte sich auch die Mannheimer Textilerei. Acht Start-up-Unternehmen zeigten ihre Ideen. "Ziel ist es, dem anspruchsvollen Publikum der Gartenlust unsere jungen Marken zugänglich zu machen. Wir wollen unsere Innovationskraft zeigen", sagte Projektleiter Nico Hoffmeister. Benjamin Terli von Crown Divin präsentierte zum Beispiel die erste Mannheimer Parfümmarke und berichtete von einer Kaffeetasse, die essbar ist.

Beim Rhein-Neckar-Cup der Auszubildenden sollte in sieben Stunden ein vorgegebener Garten gestaltet werden. Foto: Sturm

Im Wettkampfmodus waren acht Teams von regionalen Gartenbaubetrieben, die den Rhein-Neckar-Cup gewinnen wollten. Die Auszubildenden mussten in sieben Stunden im Zweierteam einen vorgegeben Plan für einen drei mal drei Meter großen Garten umsetzen. Jurymitglied Sebastian Körner von der Ladenburger Firma Erda bescheinigte allen Teams ein hohes Niveau.

Gewinner des Cups sind Leon Oberholz und Matthias Rogge von der Mannheimer Firma Garten- und Landschaftsbau Seitz, die sich über Sachgewinne und einen von der Firma Huben gestifteten Geldpreis freuten. Mit dem Wettbewerb soll auf die Attraktivität des Berufsbildes aufmerksam gemacht werden.

Wie beliebt die Gartenlust ist, ließ sich an den langen Schlangen am Eingang erkennen und an den Staus auf den Zufahrtsstraßen. Teilweise standen die Autos bis zum Autobahnzubringer, da die Besucher aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland anreisten. Darunter das Augsburger Ehepaar Max und Gerlinde Hammer. Sie bleiben über alle drei Tage der Veranstaltung und übernachteten in einem Hotel in der Stadt. Die Gartenlust als Wirtschaftsfaktor für die Region - auch dies ist ein beachtenswerter Aspekt.