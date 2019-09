Ladenburg. (skb) "CT-Antik", das Antiquitätengeschäft in der Kirchenstraße 37, schließt Ende des Jahres seine Pforten. "Wir müssen aufgeben", bestätigt Inhaber Thomas Krause auf Nachfrage. "Sehr schade", bedauert er diesen Schritt nach über sechs Jahren in der Römerstadt, aber wirtschaftlich gesehen ergebe es keinen Sinn mehr, den Standort aufrechtzuerhalten.

Seit dem Wegzug des "Kristallfluss" habe die Frequentierung in der Kirchenstraße stark nachgelassen. Nicht zuletzt angesichts dieser Entwicklung habe er auch eine Unterstützung der Stadt vermisst, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Tourismus, Stadtmarketing und Handel: "Die Zusammenarbeit fehlt." Bei zeitlich eng getakteten Stadtführungen etwa würden die Gruppen an den Geschäften vorbeigeführt, da bleibe keine Zeit für einen Einkaufsstopp zwischendurch, und im Nachhinein kämen Interessenten erfahrungsgemäß eher selten noch einmal vorbei.

Besser gelöst sei die Kooperation in Weinheim, wo Krause vor zwei Jahren ein weiteres Antiquitätengeschäft eröffnet hat. "Dort ist man einfach aktiver. Wir sind von Anfang an besser aufgenommen worden." Maßnahmen der Ladenburger Stadtverwaltung, wie aktuell die Anregung eines lokalen Gutscheinsystems, werden am Abschied von "CT-Antik" nichts mehr ändern: "Das kommt aus meiner Sicht alles viel zu spät."

"Maggi’s unverpackt" vergrößert sich und zieht in wenigen Wochen in die Hauptstraße 48 (ehemals "Zierstich"). Foto: Beckmann

Auch bei "Maggi’s unverpackt" am Marktplatz stehen die Zeichen auf Aufbruch, hier jedoch erfreulicher Natur: Das Geschäft zieht innerhalb Ladenburgs um und wird in wenigen Wochen ein Stückchen weiter östlich, in den ehemaligen Räumen des Handarbeitsgeschäfts "Zierstich", Hauptstraße 48, zu Hause sein. "Voraussichtlich Ende Oktober, Anfang November", prognostiziert Inhaberin Margherita Blasi Ferreira, die dem Umzug mit Freuden entgegensieht. Denn durch die künftig größere Fläche werde sich auch das Angebot vergrößern. Eine Rampe für Barrierefreiheit hat sie ebenfalls geplant, außerdem eine Sitzecke mit Barhockern zum Verweilen, denn "das Geschäft ist ja ein bisschen auch ein Treffpunkt". Ihr Sortiment wird Blasi Ferreira unter anderem durch Milchprodukte erweitern und rät ihren Kunden ansonsten, sich überraschen zu lassen.

Mit dem Umzug setzt die Inhaberin ein klares Zeichen gegen in der Stadt kursierende Gerüchte, sie werde schließen: "Davon ist keine Rede." Geschäfte mit unverpackter Ware sind in Deutschland auf dem Vormarsch, "Maggi’s unverpackt" gibt es hier seit Januar. "Die Nachfrage ist definitiv da", sagt Margherita Blasi Ferreira, auch in Ladenburg werde der Zuspruch größer.

Allerdings mache diese nachhaltige Art des Einkaufs schon etwas mehr Arbeit: "Es ist eine Umstellungssache - viele sind noch nicht so weit." Weshalb sie empfiehlt, gerne klein und vielleicht mit einer zunächst überschaubaren Zahl von Produkten anzufangen: "Das ist sinnvoller, als alles auf einmal umzustellen." Fest steht, dass der Einrichtungscharakter an der flächenmäßig großzügigeren Adresse möglichst bestehen bleiben soll: Das Inventar kommt mit, die Farbtöne sollen die gleichen bleiben, auch die großformatige Venus an der Wand wird nicht fehlen. Der Umzug wird in der Eröffnungswoche am neuen Standort mit Aktionen gefeiert.